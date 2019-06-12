外交部：任何挑撥中俄關係的圖謀都不會得逞

中評社北京6月12日電／外交部發言人耿爽6月12日在例行記者會上表示，對俄羅斯總統普京在聖彼得堡國際經濟論壇上回答俄羅斯如何看待中美貿易戰的提問時所引用的諺語要全面理解，不要斷章取義，並強調任何試圖挑撥中俄關係的圖謀都不會得逞。



例行記者會上，有記者問：據報道，俄羅斯總統普京在聖彼得堡國際經濟論壇上回答俄羅斯如何看待中美貿易戰的提問時，引用了一句中國諺語說，"當老虎在山中打架時，聰明的猴子坐著觀看，這將如何結束？" 請問中方對此有何評論？



耿爽就此回應說，"我看到了一些媒體這方面的報道，但我想建議這些媒體去仔細地去看一看普京總統答問時的全文，看一看錄像的全程，不要去斷章取義。根據我的瞭解，普京總統在回答提問時，首先引用了中國的諺語叫‘坐山觀虎鬥'。但此後他又說一切都在變化，中國諺語描繪的這種情況也發生了變化。美國始終標榜自由貿易和世界經濟民主原則，但隨著競爭對手實力越來越強，美方進行各種限制，如發動關稅戰等，這將損害世界經濟。俄方將為公正民主的貿易規則爭取空間，我想這才是普京總統和俄方對中美經貿摩擦的真正的態度。"



耿爽重申，中俄都堅決反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。習近平主席日前訪俄期間同普京總統就當前複雜多變的國際形勢深入交換意見，並達成廣泛共識。雙方同意將進一步地深化全面戰略協作，繼續共同努力構建開放型的世界經濟，推動多邊貿易體制，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。



耿爽強調，任何試圖挑撥中俄關係的圖謀都不會得逞。