台灣省第十三屆全國人大代表視察格力集團

代表團一行視察格力電器。（中評社 張爽攝） 中評社珠海6月14日電（記者 張爽）台灣省第十三屆全國人大代表團6月12日赴珠海市格力電器股份有限公司視察，格力電器董事長兼總裁董明珠為代表團一行介紹公司發展情況。



六月的珠海，微風怡人。董明珠在格力集團門口歡迎代表團一行，她是廣東省十三屆全國人大代表，與台灣省的全國人大代表有天然的親切感。代表團一行在董明珠的帶領下，參觀了記錄格力電器成長歷程的展覽廳，走訪了格力電器的實驗室，掃碼了“董明珠的店”。



董明珠介紹，格力電器最大的特點是堅持自主研發。在擁有核心技術前，格力電器的利潤很低，但擁有核心技術之後，利潤成倍增長，2018年實現稅後淨利潤262.03億元。



在機器設備轟鳴作響的生產一線，董明珠叫來一個名叫王亞東的年輕小夥子為代表們介紹情況。王亞東2015年在中北大學拿到碩士學位，畢業後就來到格力工作，從一點一滴做起，現在他和他的同事們親手搭建起了一條生產線。董明珠自豪地介紹，這條生產線上的設備沒有一件是國外引進的，都是王亞東和他的團隊自己做出來的。代表們聽了王亞東的故事後，稱讚他通過腳踏實地的努力所取得的成績，紛紛為他鼓掌。



台灣省全國人大代表在參觀結束後表示，格力電器能夠引領行業的國際潮流，是非常值得自豪的。格力集團培養人才的觀念也讓人欽佩，不迷信院士，也不迷信國外的學歷，而是根據自己的需要培養人才，給他們鍛煉的平台，成長為自己的骨幹。而且作為一個企業，格力集團是真正服務於人類、服務於人民的，它的生態環境理念、節能理念、智慧家居理念、以人為本理念是非常值得學習的，相信格力今後會發展得越來越好。希望我們國家像格力這樣的企業多一些，像董明珠這樣的企業家多一些。

