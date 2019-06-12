強降雨導致8省份49人死亡14人失蹤

強降雨導致南方地區受災嚴重（圖片來源：中新網） 中評社北京6月12日電／據中國減災微信公眾號消息，6月6日以來，南方浙江、福建等八省份遭受今年來最強降雨過程，共造成453.2萬人受災，49人死亡，14人失蹤，30萬人緊急轉移安置，12.5萬人需緊急生活救助；農作物絕收31.5千公頃；直接經濟損失100.2億元。



6月6日以來，江南、華南北部及貴州、重慶等地出現強降雨天氣，湖南中南部、江西、浙江南部、福建北部和西部、重慶南部、貴州、廣西北部、廣東北部和中東部等地累計降雨量有100～250毫米，貴州黔南和安順，廣西桂林和柳州，江西吉安、贛州、撫州和上饒，浙江衢州，福建南平和三明，廣東河源和廣州等地的部分地區有300～400毫米；江西吉安最大點雨量690毫米，廣西桂林821毫米。強降雨導致多地河水暴漲，部分城區出現內澇，大量農田受淹。



截至目前，6月6日以來南方出現的今年以來最強降雨過程導致浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州等地遭受洪澇、風雹、滑坡、泥石流等災害，造成8省（直轄市、自治區）44市（自治州）249個縣（市、區）453.2萬人受災，49人死亡，14人失蹤，30萬人緊急轉移安置，12.5萬人需緊急生活救助；7000餘間房屋倒塌，3.2萬間不同程度損壞；農作物受災面積330.4千公頃，其中絕收31.5千公頃；直接經濟損失100.2億元。

浙江：8.9萬人受災，7人死亡



衢州、麗水2市7個縣（市、區）8.9萬人受災，7人死亡（其中3人溺水、2人因泥石流掩埋、2人因房屋倒塌所致），1人失蹤，1.5萬人緊急轉移安置，1900餘人需緊急生活救助；500餘間房屋倒塌，2400餘間不同程度損壞；農作物受災面積4.4千公頃，其中絕收500餘公頃；直接經濟損失7.3億元。



福建：18萬人受災 農作物絕收2千公頃



三明、南平、龍岩等4市29個縣（市、區）18萬人受災，2.4萬人緊急轉移安置；300餘間房屋倒塌，1100餘間不同程度損壞；農作物受災面積13.4千公頃，其中絕收2千公頃；直接經濟損失9.8億元。