廣東台商陳鴻傑談創業心法　找大陸市場商機

廣州市力工家庭服務公司總經理陳鴻傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）粵港澳大灣區是未來台商、台青大展拳腳的舞台，澳門中華青年商會代表團也為此來到高雄舉行經貿合作會議，並決定在高雄推動“港澳台青年產業共創基地”，成為前進大灣區的平台。33歲的廣州市力工家庭服務公司總經理陳鴻傑，12年前就到廣東創業，他認為創業是找到市場的“痛點”，並將風險管控降到最低，當想法經過市場驗證是可行的，再擴大規模進而獲利。而大陸市場情況一般台青並不了解，因此借重前人的經驗很重要，現在已經不是悶著頭亂衝的年代。



澳門中華青年商會代表團11日赴高雄舉行經貿合作會議，粵港澳台青年企業家“11+T”高雄經貿合作會議，聚集澳門25人、香港10人、大陸8人、台灣55人，總共近百人參與，都是創業有成的企業家及生意人，並在台灣交流3天。“11+T”的11代表粵港澳大灣區九個城市、以及香港、澳門，T代表台灣，將港澳台資源、資金、人才在“11+T”的平台匯聚。該團也希望未來在高雄推動“港澳台青年產業共創基地”，成為台灣創業青年進軍大灣區的平台，也在高雄市長韓國瑜見證下簽屬合作備忘錄。



陳鴻傑，生於1986年，嘉義人，廣州市力工家庭服務公司總經理，也是台灣青年聯合會嘉義市分會長、台灣青年之家副會長，致力於從事兩岸交流。他2007年帶著十幾萬人民幣的資金到廣東闖蕩並創辦廣東力工集團，從事養老產業及幼兒照顧，經過12年，現已從3人變為員工50人的公司，累積服務超過兩萬個家庭，手上可供派遣的保母超過百人。公司版圖也跨足家庭服務、職業技能培訓、養老服務、健康管理等領域。



由於粵港澳大灣區發展快速，未來將是市場的藍海，已經在大陸有10多年經驗的陳鴻傑分享自身的經歷來現身說法，他表示，創業一開始應該先用輕資產來投入，先試試看自己的想法是否能夠被驗證，確定能夠在市場立足之後，在擴大資產進去投入。



陳鴻傑指出，現在有很多的青年創業家認為創業就是“高風險、高利潤”，其實這種想法是不對的，企業家絕對不是冒險家，應該是風險控制的專家，要設法把風險控制到最低，因此要從事任何一個產業之前，必須要先得到市場驗證，驗證過程很重要。

