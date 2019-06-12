夏普宣佈將回購全部優先股　清除“負面遺產”

中評社香港6月12日電／共同社消息，夏普公司11日宣佈，關於2015年經營危機時發行的優先股，將於21日通過手頭資金把兩家主要交易銀行持有的約1000億日元（約合人民幣64億元）部分全部購入。優先股不具表決權卻分紅較高，成為了經營重負。夏普將清除優先股一掃“負面遺產”，讓經營重組有所頭緒。



董事長兼社長戴正吳出席在東京都內召開的業務方針說明會，表示有關經營手腕的自我評分很難，但就任3年能實現清除很高興。



夏普因主力液晶面板業務不振，2014財年計入了巨額的最終虧損。此後，通過與借款交換的形式，向瑞穗銀行和三菱日聯銀行發行了總計2000億日元的優先股。繼今年1月回購後，通過此次購入約970億日元部分，發行給兩家銀行的優先股將清零。



夏普今後將發揮超高清影像“8K”和第五代（5G）移動通信系統等技術，著力於工廠自動化、遠程醫療、遊戲用液晶開發等領域。在與海外企業競爭白熱化的當下，擬把除液晶面板等電子零部件外的產品中，面向企業和行政機關的銷售比率從目前的約35%上調至50%。



戴正吳在母公司鴻海精密工業的新董事候選名單之列。但他在11日的說明會上透露將不會全職，強調今後也將專注於夏普的經營。據稱在夏普的董事長職務將持續擔任至2021財年，在此期間從公司內外甄選下任社長。