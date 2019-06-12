名嘴驚爆連署書　王金平否認將脫黨參選

媒體人蔡玉真在個人臉書秀出王金平參選的連署書，但王本人表示不知情。(蔡玉真臉書) 中評社桃園6月12日電（記者 黃文杰）前“立法院長”王金平日前已宣布退出中國國民黨2020黨內初選，卻有政論名嘴爆料民間開始幫忙王連署參選，王金平12日晚間到桃園出席餐會否認有連署動作。表示他會勤走基層，傾聽人民的聲音，之後能夠整合能整合的對象，團結所有力量，為國民黨在2020年贏回政權的一個重要貢獻。



媒體追問王脫黨或獨立參選的可能性？政論名嘴蔡玉真12日在臉書上曝光一份”參選連署書”，上頭寫著“本人同意連署王金平為第 15 任“總統”“副總統”選舉被連署人”，文件中還表示填完資料後，要求寄回高雄市前鎮區的“曾玉鼎”收。



王金平否認要做連署，強調要做連署的話，就全台一起來了呀，沒有這個動作，也沒有這個打算。那些都是民間自動自發，可能只有一、兩個人在做吧！



先前表態“參選到底”的王金平，最後放棄參加黨內初選，但是基層行程沒有停止，繼續到各地成立王金平之友會，12日晚間到桃園蘆竹參加“北桃園王金平之友會成立”，會場湧入超過400人，主要是地方農會系統、後備憲兵系統與教育界。包括國民黨前“立委”陳根德、前“國策顧問”李總集、前八德市長李金水等政界好友。



媒體好奇，王沒有參加初選，又自認最適合代表藍營參選2020，有沒有辦法沒有脫黨，獲得黨提名呢？



王金平解釋，《天下雜誌》專訪他，誰才是最強的一個候選人？“我說是我啊！”就是只有他能夠拿到綠營的票還有中間選票，這個大家用想的就知道。



王金平笑說，當然是最強的啦！因為只有他能夠拿到綠營的票還有中間選票，過去民調上，他在藍營裡面拿的票很少，所以未來如果他是代表國民黨參選，那就是等於這些藍營的票會回歸。現在分散掉了，所以說能夠拿到綠營票、拿到中間選票，才是最強的人選。



媒體問，有傳出王金平要跟朱立倫合作打2020選戰，有這個可能嗎？王金平面露驚訝說，“我第一次聽到”，沒有啦。