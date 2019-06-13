藍議員李雅靜：韓國瑜民調未拉抬起來甭擔心

高雄市議員李雅靜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）中國國民黨初選越來越激烈，韓國瑜連番造勢，有民調顯示韓的聲勢並沒有拉抬起來。韓家軍之一的國民黨高雄市議會黨團書記長李雅靜接受中評社訪問時表示，其實看起來不用太擔心，因為就像韓一直提到的“民調起起伏伏”，大家都應該要回歸到最原點去思考，支持度有沒有上升跟下降，反倒並不是重點。



李雅靜，生於1977年，高雄鳳山人，現任高雄市鳳山區議員、國民黨高雄市議會黨團書記長，學歷為中山大學公共事務研究所碩士。她曾擔任國民黨第16、17、18次“全國黨代表”、國民黨中常委、國民黨第七屆“全國青年工作總會”總會長等。高雄掀起一股韓流後，她也代表國民黨參選鳳山區“立委”，十分挺韓。



韓國瑜參加挺韓團體舉辦的造勢大會台北場、花蓮場後，聲勢並沒有拉抬起來，民調也不見止跌反升，會不會擔憂？李雅靜表示，從民調來看確實是有這個現象，大家都很清楚，甚至也有許多基層開始談論及詢問，“是不是太早把高潮帶上來，跟去年三山造勢步調形成反差，越來越弱”，讓支持者感到憂慮。



李雅靜認為，其實看起來不用太擔心，因為就像韓一直提到的“民調起起伏伏”，大家都應該要回歸到最原點去思考，為什麼有這麼挺韓的聲音及人站出來，不外乎就是要讓生活好一點，而不是每天永遠都在工作，入不敷出，感到無奈，這也是人之常情，支持度有沒有上升跟下降，反倒並不是重點。



李雅靜指出，這群韓粉都是自動自發去參與，不是被勉強參加的那種，已經跟傳統動員不同了，代表人民已經開始逐漸改變，韓粉也好、中間選民也罷，對韓國瑜還是有高度的期待，這些出自於自己的內心，人民會站出來就代表一種強烈的民意，怎麼面對這股民意，才是執政者及未來的候選人要擔心的。



連兩場造勢年輕族群佔少數，會不會也是一種隱憂？李雅靜表示，雖然沒有像2018年高雄市長選舉三山造勢那麼多年輕人支持，但是前兩場造勢都在外縣市，不是在高雄，其他外縣市的年輕人可能因為都還沒碰到經濟壓力，感受不深。

