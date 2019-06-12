外交部：誰破壞國際秩序　國際社會自有公論

中評社北京6月12日電／2019年6月12日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



一、經中英雙方商定，第十次中英經濟財金對話將於6月17日在英國舉行，國務院副總理胡春華與英國財政大臣菲利普·哈蒙德將共同主持對話。



二、應國務委員兼外交部長王毅邀請，阿拉伯敘利亞共和國副總理兼外長瓦利德·穆阿利姆將於6月16日至21日訪華。



問：你剛才發布了胡春華副總理將赴英國主持第十次中英經濟財金對話的消息。能否介紹一下本次對話的議題？中方對這次對話成果有何期待？



答：中英經濟財金對話機制成立於2008年，是中英兩國就經濟財金領域的戰略性、長期性、全局性問題進行雙邊溝通和政策協調的重要機制。自成立以來，這一機制有力推動和促進了中英經濟財金合作，鞏固和發展了中英雙邊關係，為雙方推進中英關係“黃金時代”提供了重要平台。



本次中英經濟財金對話期間，雙方將就宏觀經濟形勢和全球經濟治理、貿易投資與大項目合作、金融合作、戰略性與新領域合作等議題展開討論。



我們期待雙方通過此次對話:一是就雙邊和國際重大經濟金融問題加強溝通協調，增進彼此的理解互信，促進中英經濟關係健康穩定良性發展。二是進一步深化雙邊經濟關係，加強多邊政策協調，共同維護多邊主義，攜手支持貿易投資自由化便利化，構建開放型世界經濟。三是在互利共贏基礎上全面拓展合作領域，加強雙方在貿易、投資、金融、科技、農業、第三方市場等領域全方位合作，推動中英經濟財金合作不斷結出新碩果、邁上新台階。



問：今天，反對香港特區政府修例的人包圍了特區立法會，特區政府已推遲了條例的二讀。中國中央政府是否仍支持香港特區政府，尤其是行政長官林鄭月娥？



答：這兩天我一直在回答這個問題，我可以再強調一遍。中國中央政府堅定支持香港特區政府推進修訂“兩個條例”的工作。



問：據報道，12日，贏得哈薩克斯坦總統選舉的托卡耶夫向該國人民宣誓並就任國家元首。中方對於中哈關係未來發展有何期待？



答：托卡耶夫總統是中國人民的老朋友，他當選後，習近平主席已第一時間向他致賀。我們相信，哈薩克斯坦將繼續保持政治穩定，經濟發展，在國家建設事業中取得更大成就，在國際多邊事務中發揮更大作用。



中哈是友好鄰邦和全面戰略夥伴。兩國關係始終保持高水平運行，雙方共建“一帶一路”取得豐碩成果。中方高度重視中哈關係，願同哈方一道，共同落實好兩國元首達成的共識，推動中哈關係繼往開來，行穩致遠。



問：今天，香港特區政府政務司司長張建宗表示，包圍特區立法會的人必須自行解散並遵守法律。中央政府對此有何評論？中央政府是否支持使用武力驅散抗議者？



答：你說得沒錯，香港特區政府官員已就事情最新進展對媒體發表了講話，有關內容你可以關注。



我可以告訴你的是，任何損害香港繁榮穩定的行為，都是香港主流民意所反對的。



問：今天，美國國會眾院議長佩洛西就香港特區政府修訂《逃犯條例》發表聲明稱，如果修例通過，美國會或將重新評估香港在“一國兩制”框架下是否仍擁有高度自治。中方對此有何回應？



答：我們已經多次說過，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。中方對美方有關人士就特區修例發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不停說三道四表示強烈不滿和堅決反對。我們要求美方客觀公正看待香港特區政府依法修例，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務和中國內政。



我還要指出，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。我們希望美方有關人士能夠尊重這一事實。



最後我要重申，中國中央政府將繼續堅定支持香港特區政府推進修訂“兩個條例”的工作。



問：美國總統國家安全事務助理博爾頓昨天表示，俄羅斯、中國、朝鮮等國家試圖散布假消息（disinformation），捏造美國政府的內部分歧，尤其是總統和顧問之間的分歧。你對此有何評論？



答：如果我的印象沒有錯的話，那些關於美國政府內部矛盾，不同官員發出不同聲音的報道和評論，多是由美國媒體做出的。說中俄在散布“假消息”，完全是倒打一耙。



我想提醒大家的是，今年4月，美國某位高官——他的名字我就不點了，大家都知道——在德州農工大學發表演講回答提問時稱：“我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊。這才是美國不斷探索進取的榮耀。”



聯繫他的這番話，再聯繫到2003年某個國家以伊拉克擁有大規模殺傷性武器為由入侵了伊拉克，不難判斷出，到底是誰在散布“假消息”，是誰在違反國際法，是誰在破壞國際秩序，我想國際社會自有公論。



問：今天是美朝領導人會晤一周年。近來美朝之間的對話似乎未能取得更多進展。中方是否擔心兩國關係繼續惡化？對半島問題解決的前景有何預期？



答：一年前的今天，朝美領導人在新加坡實現首次會晤並發表了聯合聲明，半島問題政治解決進程取得重要進展。



近一段時間，半島和談步伐有所放緩，但是朝方仍然堅持實現半島無核化、朝美雙方均致力於通過對話解決問題的大方向沒有變，半島問題仍處在政治解決的框架之內。



半島問題錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就。我們希望有關各方堅持方向不變、接觸不停、相向而行，按照“雙軌並進”思路和“一攬子、分階段、同步走”原則繼續談下去，均衡解決各方合理關切，最終實現半島的無核化與持久和平。中方願與國際社會一道，繼續為此作出努力與貢獻，發揮建設性作用。



問：一段時間以來，美方有些人認為中方在中美經貿合作中占了便宜，鼓吹中美“脫鈎論”。請問發言人對此有何評論？



答：“脫鈎論”是美國一小撮固守冷戰思維，奉行零和博弈的人鼓噪出來的極其危險、極不負責任的論調。這種論調違悖中美關係合作共贏的本質，罔顧兩國交流友好密切的民意，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支持，也注定不會得逞。



中美建交40年來，兩國已經形成你中有我、我中有你，高度互補、深度融合的利益格局和互利互惠關係。現在，中美已經成為彼此最大貿易夥伴國和重要投資對象國。美國幾乎所有大公司在中國都有業務，所有的州與中國都有合作。中美之間已經建立起50對友好省州和227對友好城市關係，每天大約有1.4萬人乘坐航班往返於太平洋兩岸。美國從中美經貿中獲得了巨大利益。僅2017年，美資企業在華銷售收入就超過7000億美元，利潤超過500億美元。要讓中美脫鈎，首先要問問這些公司企業同不同意，問問這些地方省州同不同意，問問兩國民眾同不同意。



中美是世界最大的兩個經濟體，在全球產業鏈、供應鏈、價值鏈中都占有重要地位。如果強行讓中美脫鈎，勢必打亂現有的世界經濟鏈條，破壞全球產業分工，引發國際市場混亂和金融市場動蕩，這肯定不是各利益攸關方希望看到的。



我們奉勸美方某些人反省反思自己的所作所為，摒棄意識形態窠臼，停止散播偏見之深、思維之舊的言論，不要妄圖開歷史倒車。



歷史和現實證明，中美作為兩個大國，合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。我們希望美方能夠和中方相向而行，在互惠互利的基礎上拓展合作，在相互尊重的基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，增進兩國和世界人民福祉。



問：你剛才宣布了敘利亞副總理兼外長將訪華的消息。他將與哪些中方官員會見？與王毅國務委員兼外長會談期間，雙方將談及哪些議題？



答：中國和敘利亞傳統友好。兩國建交63年來，中敘關係始終保持健康、穩定發展。穆阿利姆副總理兼外長訪華期間，王毅國務委員兼外長將同他舉行會談，就雙邊關係、敘利亞問題等交換意見。中方願同敘方一道努力，推動中敘關係取得更大發展，也將一如既往地在敘利亞問題上發揮建設性作用。



問：據報道，俄羅斯總統普京在聖彼得堡國際經濟論壇上回答俄羅斯如何看待中美貿易戰的提問時，引用了中國一句諺語：“當老虎在山中打架時，聰明的猴子坐著觀看如何結束。”你對此有何評論？



答：我看到了一些媒體的報道，我想建議這些媒體認真看看普京總統的答問全文，看看錄像的全程，不要斷章取義。



根據我的了解，普京總統在回答該提問時，首先引用了中國諺語“坐山觀虎鬥”，但隨即他又說：“一切都在變化，中國諺語描繪的情況也發生了變化。美國始終標榜自由貿易和世界經濟民主原則，但隨著競爭對手實力越來越強，美方進行各種限制，如發動關稅戰等，這將損害世界經濟。俄方將為公正、民主的貿易規則爭取空間。”我想，這才是普京總統和俄方對中美經貿摩擦的真正態度。



這裡我要重申，中俄都堅決反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。習近平主席日前訪問俄羅斯時同普京總統就當前複雜多變的國際形勢深入交換意見，並達成重要共識。



雙方同意進一步深化全面戰略協作，繼續共同努力構建開放型世界經濟，推動多邊貿易體制，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序。任何試圖挑撥中俄關係的圖謀都不會得逞。



問：有輿論稱，一些武裝力量正前往香港集結。中方是否真的派出維穩力量前往香港？如果是，都有哪些力量？



答：我不知道你從哪裡看到的這個消息？！這就屬於剛才記者提問中說到的“disinformation”，也就是“假消息”。



我可以明確告訴你，這是謠言惑眾，製造恐慌，其心可誅！



問：關於新任中國駐印度大使，你有相關消息嗎？



答：我們此前多次說過，中國駐外大使的任免是要經過一定程序的。至於你關心的具體大使人選，我目前沒有可以提供的消息。



問：習近平主席是否會同特朗普總統在G20大阪峰會期間見面？



答：我前兩天一直在回答這個問題。你需要我再重複一下嗎？（記者點頭）



我們注意到一段時間以來，美方多次公開表示，希望安排中美元首在二十國集團大阪峰會期間舉行會晤。如果有這方面的具體消息，我們會及時發布。



問：還是關於香港修例的問題。修例是中央政府要求的嗎？還是香港特區政府自主作出的決定？



答：香港特區政府已就修例問題多次對外介紹有關情況和考慮，我建議你去關注一下。



我可以再重申一下，中國中央政府堅定支持香港特區政府推進修訂“兩個條例”的工作。