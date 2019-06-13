中評關注：郭台銘終於知道政治路歹走

郭台銘已體驗到從政和經營企業大不同。（中評社資料照） 中評社台北6月13日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘，近來可能深刻感受到當董事長和從政是截然不同。他日前提出的初選規則8大建議全遭否決。郭以霸氣總裁而聞名，走進政治圈之後，在黨的遊戲規則下，不得不低頭。



郭台銘如何適應這角色轉換？接下來如何制定競選策略？會不會最後乾脆跳出制度，再度展現其霸氣，選擇走自己的路？可能都是國民黨在2020大選是勝是敗的關鍵點。



目前屬於前兩強的高雄市長韓國瑜和郭台銘，兩人戰略有所不同，韓因為礙於高雄市長職位，平日無法打選戰，所以靠著每周一造勢來維持自己的高人氣和聲量；郭則勤走基層，強打經濟牌，也運用網路空戰，希望吸引年輕和中間選民相信他會是好的領導人。



由於韓國瑜主打庶民牌，希望利用階級的分別，希望基層選民的支持，而庶民一詞顯然就是針對身為大老闆的郭台銘而來，郭為此也下了不少苦心，去到每個場合都強調自己是白手起家，警察子弟，小時候也是苦過來的，所以當然也是庶民出身才成為大老闆，就是希望以自己成功的例子，喚起選民的認同。



而在初選機制正式啟動後，國民黨的競爭將進入短兵相接，隨著7月5日民調施做時間愈來愈近，韓國瑜和郭台銘的競爭白熱化已可預期。



郭台銘日前提出的8大建議，包括手機民調等全被國民黨打槍，相信郭已充分體會到政治遊戲該怎麼玩，之前他強調自己是愈挫愈勇的個性，愈競爭他愈開心，如今體認到政治和企業競爭是完全不同，接下來初選會怎麼打，會是很好看的戲碼。