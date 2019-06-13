桃園成立王金平之友會　要當台灣和平工作者

王金平立志當台灣和平的工作者。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月13日電（記者 黃文杰）宣布退出中國國民黨2020黨內初選的前“立法院長”王金平，12日晚間到桃園出席北桃園王金平之友會成立，在蘆竹竹園餐廳席開50桌，來了500人，菜色豐富。王金平一抵達會場，受到鄉親熱情歡迎，搶著合照，王也開心逐桌握手感謝，氣氛融洽。



餐會的出席者跨橫藍綠、無黨籍人士，王金平有感而發說，台灣目前內鬥太厲害，他立志要當台灣和平的工作者，也相信自己有這個能力。



北桃園金平之友會由蘆竹區農會理事長錢得勝擔任會長，國民黨前“立委”陳根德、黨籍桃園市議會副議長李曉鐘、前“國策顧問”也是桃園水利會會長李總集、現任全台農會理事長黃政德、前議員邱垂境、林麗珠、桃園市後備憲兵荷松協會理事長林明生、林萬裕、張簡三和以及多位區、里長也都現身出席。其中，陳根德準備參選“立委”。



王金平上台致詞提到，台灣目前內鬥太厲害，包括族群、勞顧、世代等對立，都讓台灣很不安定，“我立志要當台灣和平的工作者”，相信自己有這個能力，能夠促進台灣團結、穩定兩岸關係，讓經濟發展，回到台灣錢淹腳目的時代。



他指出，現場有許多農會幹部，其中不只有國民黨，也包括許多民進黨以及無黨籍人士都在場，雖然黨派不同，但是今天來到金平之友會，就都是大家庭的一份子，希望此後能夠越來越團結、相親相愛，結合成一股很大的力量，一起努力，讓台灣重新翻轉。



王金平也特別向支持民眾請託，希望能夠一人一票，力挺前“立委”陳根德重回“立法院”。



王金平說，陳根德過去擔任“立委”其間，努力爭取人民福利、為民眾發聲，可以當意見領袖領導所有委員，因此會盡己所能，協助陳成為下一屆的“立法院長”或副院長。



挺王的陳根德致詞時表示，特別回顧當年在“立院”，王金平如何折衝協調，尤其廣電三法以及降低信用卡循環利率等法案，背後牽扯龐大利益，當時他向王建議應該要通過法案，而王金平在面對財團的強大壓力下，依然不畏懼，讓法案順利過關，因此不管王金平未來怎麼走，自己都會是他最忠實的好朋友。



錢得勝不但在台上多次感謝王金平，過去王擔任“立院”院長，對農民政策的大力推動與支持，“選舉要選對人、交朋友要交對心”。



李總集強調，王金平多年來對“國家”貢獻、努力打拚，但是現在卻受到委屈，不過幸好王金平做人成功，相信能夠家和萬事成。