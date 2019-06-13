中評鏡頭：622挺韓造勢落腳台中鑽石地段

韓國瑜6月22日在台中舉行造勢活動，地點選在七期空地，地主是台中水利會。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月13日電（記者 林谷隆）爭取國民黨2020大選提名的高雄市長韓國瑜將於6月22日在台中七期空地舉行造勢活動，該空地是台中市七期黃金地段僅存的大空地，佔地超過5千坪（約1.7萬平方公尺），地主是台中市水利會。按相鄰土地在2019年1月的交易價格，一坪已經突破新台幣266萬，以此推估這塊水利會的土地，市值已經超過新台幣133億元。



這塊土地除了“身價”驚人，更因為交通便捷，離中山高速公路中港交流道、中彰快速道路（74號線）都相當近；且面積方正，一旁就是台中市警局第六分局，容易進行維安工作，近十年已經成為台中市區舉辦政治造勢活動的首選。包括去年台中市長選舉，民進黨林佳龍首場造勢晚會、國民黨盧秀燕選情之夜造勢都是選在此進行。



據了解，原本挺韓人士是選定6月15日辦台中造勢，透過國民黨台中市黨團接洽水利會，才知道從6月11日至16日已經先出借給展覽商，舉辦國際車展，最後決定順延至6月22日舉辦。



記者12日實際走訪，新檔期的品牌車商已經布展完成，現場擺了十幾台高檔轎車與千萬跑車，場地寬敞到可以規劃試駕區域，最近雖然中台灣豪雨不斷，但是新聞預報這波雨勢只會下到本週六。



國民黨台中市議員李中告訴記者，這塊七期空地面積有5000多坪，按正常標準預估一坪土地（約3.3平方公尺）能站六個人，這次空地最少能容納三萬人，如果站擠一點，最多也只能容納5萬人。以台北、花蓮兩場造勢情況，這場台中造勢，除了台中市民，鄰近的彰化、苗栗、南投的鄉親都會來參加，最後應該也會爆場。



李中提到，不過也不要擔心活動被韓粉擠爆，因為空地旁的市政北二路、河南路就是很寬敞的道路，這幾天會請主辦單位跟台中市警方協調進行局部的道路管制，讓部分道路自然溢出成為活動的場地。