塑料污染　全球人均每周“吃下”一張信用卡

中評社香港6月12日電／澳大利亞紐卡斯爾大學的一項新研究顯示，塑料污染已經侵入到人類體內。全球人均每周攝入近5克的微塑料，等同於一張信用卡所用的塑料，每年人均攝入量約為250克。



新華社消息，微塑料是指粒徑小於5毫米的不規則塑料顆粒，在全球海洋、河流等水體中廣泛存在。微塑料本身所含的以及在水中吸附的有毒物質能經由食物鏈累積，最終可能進入人體，威脅人體健康。



世界自然基金會委托澳大利亞紐卡斯爾大學進行的這項研究，綜合了50多項與微塑料相關的研究數據。報告顯示，全球人均每周僅通過飲用水就會攝入1796個塑料微粒，按重量算這些塑料微粒約為5克，每年的總攝入量在250克以上。



報告稱，人類攝入微塑料的最大來源是飲用水，世界範圍內的瓶裝水、自來水、地表和地下水中都含有微塑料。在食物中，甲殼類海鮮、啤酒和鹽的微塑料顆粒含量最高。



研究顯示，儘管各國塑料污染的情況有所差異，但幾乎沒有任何地區能置身於外。其中，美國的自來水取樣94.4%都含有塑料纖維，平均每升水中含有9.6根纖維；歐洲地區72.2%的取樣水含有塑料纖維，平均每升水中含3.8根塑料纖維。



報告指出，自2000年以來全球塑料製品的消耗量已相當於2000年之前所有年份消耗量的總和，其中三分之一的塑料最後都傾倒在自然環境中。



世界自然基金會全球總幹事馬爾科·蘭貝蒂尼表示，塑料污染是一個緊迫的全球性問題，塑料不僅污染了海洋和水道、殺死了海洋生物，還存在於所有人體內。他敦促各國政府、企業和消費者聯合採取行動並制定國際條款，共同從源頭上採取措施應對塑料污染問題。