把握合作新機遇　上海台商走進大連金普新區

2019上海台商大連行暨大連金普新區對台合作懇談會現場（中評社 李娜攝） 中評社大連6月13日電（記者 李娜）6月12日上午，2019上海台商大連行暨大連金普新區對台合作懇談會在大連金石灘魯能希爾頓酒店舉行，活動旨在扎實推進大連與上海對口合作的深入開展，承接上海台資外移北上，尋求與上海台商合作商機。



全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏在發言中簡要介紹了上海台商的歷史發展歷程，近年來隨著上海經濟結構的轉變，以及勞動力、人才、租金等成本上升，上海台商到全國各地布局的需求攀升，而上海市台辦在這方面的工作非常到位，經常指導並帶領台商到全國各地考察，尋求商機，以便實現快速的對接。



李政宏表示，這次來到遼寧自貿區，看到金普新區展現的全新發展面貌，並提供了不同的商機給台商朋友做選擇，他希望台商能夠在當中搜尋到可以對接政策的商機，一同助力東北經濟振興，也希望當地政府相關部門能夠給落戶在大連的台商朋友給予更多支持和幫助。



金普新區黨工委委員、管委會副主任呂東升表示，金普新區是貫徹落實東北老工業的國家級新區，產業基礎雄厚，是遼寧全面振興領頭羊中的領頭羊。上海一直是台商台胞在大陸投資的熱土，此次開啟金普新區與上海的合作發展，力爭為各界台商朋友營造良好的營商環境，搭建廣闊舞台，歡迎大家來金普新區這片投資熱土投資興業。



隨後，大連商務局向在場台商代表進行金普新區區情推介，重點介紹了台商在金普新區的發展機遇。首先，金普新區具有交通優勢，萬噸級以上深水泊位39個，承擔了東北地區70%的外貿貨物運輸和90%的集裝箱運輸，全域貫通多條普通公路、高速公路、鐵路，以及正在加快建設的大連新機場，海陸空交通優勢明顯。企業集聚方面，目前6萬多家企業落戶新區，其中5000多家的外資企業，形成了石油化工、電子信息、裝備製造、生物醫藥、港航物流等產業集群。



值得關注的是，金普新區還有多重叠加的政策優勢，結合國台辦的“31條”，大連出台了惠台“61條”舉措，大連市政府對投資大連的外資項目給予更多的政策支持，同時，大連金普新區還迎來了遼寧自由貿易試驗區大連片區、中國（大連）跨境電子商務綜合試驗區、沈大國家自主創新示範區、構建開放型經濟新體制綜合試點試驗區等重大機遇。

