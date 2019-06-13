李中駁流言：韓粉多又廣　不可能同一批流動

國民黨台中市議員李中。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月13日電（記者 林谷隆）針對外界質疑高雄市長韓國瑜的造勢活動多是同一批人在流動，積極協助22日台中場造勢的黨籍台中市議員李中接受中評社訪問表示，韓粉又多又廣，不可能全是同一批人，那些愛說風涼話的候選人可辦幾場看看，支持者會不會跟著流動。這次台中造勢，藍議員將號召支持者自行前來，不用遊覽車動員，試驗能創造多少邊際效應。



李中已經獲國民黨提名將參選台中市第六選區“立委”（中、西、東、南區）。



李中表示，622台中活動流程還在規劃，希望不靠遊覽車動員，國民黨台中市議員都有透過自己的管道，邀請支持者參與，也建議台中韓粉不要搭遊覽車，透過台灣大道密集的公車系統，下公車站就能在10分鐘內走到活動會場，也讓韓粉穿著挺韓服飾與旗幟，出現在台中各地，增加韓流的邊際效應。



6月1日韓國瑜台北凱道首場造勢，主辦單位宣稱有40萬人到場；6月8日花蓮造勢，也有多達10多萬人到場，二場聲勢都相當浩大，但是這段時間韓國瑜的後網路聲量卻沒有提高，也有人說是同一批人在移動，這要如何解讀？



李中告訴中評社，韓粉流動性很正常，本來就會有積極的支持者，會固定參與支持對象的活動，但人數畢竟是少數，例如花蓮造勢，會從西邊部到東海岸的支持者不會太多，那一場主力還是宜蘭、花蓮、台東三縣的民眾。



已經從政超過20年的李中說，韓國瑜在初選前，就在各縣市辦這麼多場大型造勢活動，除了代表他的支持者遍佈全台，也證明韓粉人數眾多，如果競爭者不服氣，或是愛講風涼話的候選人，你就辦一場給我們看看，這樣就能證明韓粉真的多，還是假的多。

