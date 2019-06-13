中評關注：國民黨5加王金平的選舉生態

王金平正在努力讓國民黨2020提名遊戲規則，變成“5+1”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月13日電（記者 黃文杰）藍綠兩黨正在努力推出自己的候選人，民進黨流行術語是“1＋1”，設法要大於2，中國國民黨初選原本6人，前“行政院長”王金平宣布退出初選，但是不脫黨，努力喬成“5＋1”遊戲規則，這位人稱“喬”王的王金平，正努力要讓“1”變成極大化。



國民黨10日公布2020初選名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列。



6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



王金平在國民黨初選名單公布前4天，突然拋出震撼彈，宣布“不在體制內”比賽，對照王不參加初選之後的地方行程安排，一場比一場更大，顯然精心安排。



桃園向來是“藍中之藍”，雖然民進黨執政，但是選民以軍公教居多，也是深藍族群大本營，桃園藍軍支持者，理當被韓國瑜與郭台銘“兩強”分食，即使朱立倫故鄉在桃園，朱在桃園也未必占到太多便宜。



王金平上次也來桃園籌組王金平之友會，地點在大溪，象徵性宣傳，並未引起太大漣漪，顯然顧慮初選，很多人不敢站出來相挺。



這次王來桃園，設定是“北桃園”支持者，又是王宣布不參加初選，很多人當然樂意來“還人情”、“捧人場”，甚至擴及到淺綠支持者。



對照王金平接受《天下雜誌》專訪對自己的實力評估，民調他有大約20%的支持度，藍營票支持他的，占藍營里約6%；國民黨若提名提他，“其他94%，絕大多數還是會支持我的，所以我才是真正最有實力的人。”



王金平說，他在淺綠、中間票拿的多，藍的票又回流的話，當然他是最強候選人。



這就是王金平的盤算，國民黨初選正式登場，比賽選手有5人，但是場外還有1人。



這位老謀深算的選手，正在努力讓“5＋1”，成為自己最大優勢，也運用槓桿原理，要扭轉變成“1>5”？看起來，恐怕有困難，但把讓“1”變成極大化，很有努力空間。