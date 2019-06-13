中評關注：初選揭曉前露疲態　賴已知結果？

賴清德12日前往新莊昭德宮參拜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月13日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選民調預計將於13日揭曉。賴清德12日僅跑了兩個寺廟，面露疲態，也收拾攻擊火力，與11日完成壯大台灣遊行時冒雨發表慷慨激昂的演講相比有明顯落差。由於10日起的電話民調雙方都有派員監聽，賴的情緒反差，似乎是對結果已經有了底。



民進黨10日起展開2020初選民調，在初選最後階段，賴清德選擇以壯大台灣車隊遊行的方式狂掃半個台灣。他9日起每天一早即搭著敞篷吉普車，面對風吹日曬雨淋，每天站在“戰車”上超過10小時。



11日抵達終點府前凱達格蘭大道時，賴清德冒著大雨，從透明的雨衣可看出賴白色襯衫已全部溼透，賴雨衣上的帽子也沒戴，即激昂演講超過10分鐘，臉上的雨珠僅用雙手揮去，直到一旁的台北市議員高嘉瑜在演講完遞上毛巾後才較為認真整裝，頗有“撩落去”拚到底的味道。



民進黨10日起晚上6點到10點進行電話民調，蔡、賴都有派代表監聽，隨著時間進展，民調完成的份數越來越多，賴清德的動態也有了變化。



12日初選揭曉前最後一天，賴與前幾天每天拜票超過10小時相比，行程卻明顯減少，僅分別前往新北林口竹林寺與新莊昭德宮參拜。



觀察參拜過程賴清德面露疲態，且面對媒體問到蔡英文學歷造假、傳言“行政院長”蘇貞昌要他不要選等可以對初選加分的題目，賴僅答“初選的紛紛擾擾放在過去”、“初選是一時的”並未猛攻，還自己拋出大家不要再叫他“金孫”，在乎個人形象勝於初選，頗耐人尋味。

