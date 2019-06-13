網內互打？王金平臉書發文關切高雄豪雨災情

王金平臉書發文，關心高雄大雨淹水災情。（取自王金平臉書） 中評社台北6月13日電（記者 倪鴻祥）不參加中國國民黨2020提名初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平，12日晚間以本週全台豪雨不斷，透過臉書發文關心高雄各地淹水災情，令他感到相當不捨，但他說“水淹三尺非一任之過”，要大家省省政治口水，一起努力治水，此文發出來後，網友也留言批王當初支持韓國瑜選高雄市長，也該負責。



王金平退出黨內初選，仍持續在全台各地活動，令外界關切他是否脫黨參選；他日前質疑黨內初選變成“庶民”與“權貴”對立、“階級對立嚴重”，讓外界揣測他是否針對參加黨內初選、曾提出“庶民政治”的高雄市長韓國瑜；他強調願意擔任整合黨內團結的角色，但他12日晚間發文看似關切高雄淹水災情，卻引發批韓的疑慮。



王金平臉書發文後，引發部分網友批評，有人質疑“講的很真肯，但是事後馬後炮，當官不會想到故鄉”，也有指王要負很大的責任，因為高雄市長是他推的；還有質疑韓這種人值得王支持？



王金平發文表示，他在高雄路竹長大，對高雄有很深的感情，這幾天看到高雄各地陸續傳出災情，岡山、阿蓮等地都有淹水的情況，令他感到相當不捨。“國家”應該讓人民免於恐懼與災荒，水淹三尺非一任之過，省省政治口水，一起努力治水，最後還要大家做好防治登革熱的工作，希望願高雄市民平平安安，早日恢復正常生活。