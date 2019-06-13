中評關注：林鄭強烈譴責有組織暴動

示威者聚集金鐘一帶阻斷主幹道 中評社香港6月12日電（記者 張心怡 秦正陽）針對昨日在香港金鐘發生的激烈衝突，行政長官林鄭月娥晚間向全港市民發表講話，並對示威者的暴力行為表示強烈譴責。林政月娥指，香港是自由、開放、多元的社會，對任何事情都會有不同意見，但不論贊成、反對，表達意見的方式都有底線。如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會越演越烈，肯定會對香港帶來傷害。



香港立法會原定於6月12日恢復二讀修訂《逃犯條例》草案。昨日凌晨起，立法會與政府總部附近便聚集了大批示威者，導致交通幹道嚴重堵塞。立法會主席梁君彥隨後指示會議延遲舉行。午後三時許，有示威者暴力衝破警方防線，企圖衝擊立法會，造成警察與無辜人士受傷。



“有人不顧市民安危，佔據和堵塞馬路，癱瘓交通，嚴重影響社會運作；從下午開始，更有人多次衝擊警方防線，做出危險甚至可致命的行為，包括放火、利用削尖的鐵枝和擲磚攻擊警察、破壞附近的公共設施，令一般市民、令原本想和平表達意見的年輕人、令記者傳媒、警察、公務員同事的安危受到嚴重威脅。”林鄭月娥說，這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，任何文明、法治社會都不能容忍。很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為。



林鄭月娥還談到，此次政府修例在社會上引起強烈的正反意見，政府已多次積極回應和解釋。自回歸以來，每當涉及中央與特區、內地與香港的議題，都會被部分人士，挑起矛盾和紛爭，面對這些矛盾和紛爭，激烈的對抗絕非解決方法。



林鄭月娥昨晚接受電視台專訪時表示，不會撤回修訂《逃犯條例》，對於事件爭議性，應由立法會機制去反映意見。她表明，面對反對聲音，自己從未有過任何心虛。



立法會亦於昨日晚間宣布，當日不會召開恢復二讀會議。