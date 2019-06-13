寧波、南投旅遊交流會　林明溱盼互利共贏

南投縣旅行商業同業公會與浙江寧波市旅行社協會12日下午在日月潭映涵飯店舉辦浙台旅遊合作交流會。（照片：南投縣政府提供） 中評社南投6月13日電／南投縣旅行商業同業公會與浙江寧波市旅行社協會12日下午在日月潭映涵飯店舉辦浙台旅遊合作交流會，希望能促成兩岸觀光旅遊業者深化合作，開拓旅遊市場，到場見證的南投縣長林明溱表示，今年三月他到大陸參訪，特別到寧波，爭取南投農產品銷大陸通關優惠，寧波和南投一樣，是個好地方，很高興看兩地旅行業者簽署合作，加強雙邊觀光交流。



日月潭經典大飯店執行長、大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢，以地主身分，分享旅遊推廣經驗，協會也願意擔任日月潭旅遊觀光窗口。寧波文化廣電旅遊局副局長邱金岳在致詞中也誠摯邀請南投鄉親到寧波作客。



這場南投寧波旅遊合作交流，雙方展現拚觀光的專長，不但觀光短片，各自介紹觀光景點和資源。為加強觀光交流，南投縣旅行商業同業公會理事長陳𢁉賢與浙江寧波市旅行社協會代表潘慧敏還簽署合作協議，將透過觀光資源分享，爭取兩岸觀光客互訪，努力實現互利共贏。



南投與寧波觀光業者簽署合作協議，內容主要包括，雙方發揮各自優勢，實現互利共贏；提高寧波旅遊在台影響力及知名度、吸引台灣遊客到寧波旅遊觀光 同時增加寧波遊客前往南投人數。雙方並同意，互為對方優先提供合作便利 ，包括宣傳推廣、產品銷售、活動策劃等各項合作。