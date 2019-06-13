上海台商“豪華團”來遼　大連做推介

大連市情推介會現場（中評社 李娜攝） 中評社大連6月12日電（記者 李娜）6月12日下午，“加強滬連對口交流 促進連台經濟融合”大連市情推介會在大連富麗華酒店舉行，由大連市政府向上海市台辦主任李文輝率領的40位上海台商考察團推介大連，會議由大連市台辦主任趙彤主持。



大連市副市長靳國衛表示，大連雖然身在東北，但是有著不同於東北的自身特色。大連和上海在歷史、經濟產業、城市建設等方面有很多相似之處，上海與大連自2017年建立對口合作關係以來，雙方達成經貿合作項目落地率非常高，兩地彼此聯繫緊密，企業合作形式豐富多樣，互利共贏成效正在顯現。靳國衛希望廣大台商朋友相信大連，大連不是企業發展、商業投資的貧瘠之地，來大連發展的企業一定能在大連的土壤上生長出非常好的成果。



全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏表示，已經在大連落戶的台企是幸運的，即將到大連投資興業的台企是前途無限的。他認為大連的商機無限，前景看好。而這次前來大連考察的上海台商團所涵蓋的行業包括高端機械製造、食品生產、旅遊服務、農業科技、金融投資、文創設計、青創服務、母嬰用品、教育培訓、餐飲連鎖、健康醫療、房產開發等 12 個行業，產業類別豐富，可謂是一個“超級豪華團”，相信一定可以在大連找到合作發展的商機，共享發展新機遇。



大連市商務局局長叢克在市情推介中介紹道，大連也是台商台胞投資生活的一片沃土，目前在連有800餘家台資企業，今年1－4月兩地實現貿易額78.6億元，較去年同期增長68.2%。同時，大連的區位優勢、開放優勢明顯，人才科技資源豐富，城市活力足。2017年大連與上海建立了對口合作關係，雙方產業發展契合度高、互補性強，連台開展經貿合作潛力巨大。他建議在製造業、集成電路、文化創意等領域展開密切合作。



在隨後的簽署合作協議環節上，大連市副市長靳國衛、上海市台辦主任李文輝、上海市副台辦主任李骁東、兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉等領導嘉賓共同見證兩項合作協議的簽訂——大連市商務局、大連金普新區與上海市台協共同簽訂《戰略合作協議》；大連旅順太陽溝文化產業園區與上海市台協文創工作委員會簽訂《合作意向書》。為促進台資企業更好地融入國家振興東北發展戰略，發揮雙方優勢，搭建交流合作平台，實現互利共贏發展。

