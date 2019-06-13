中評關注：綠初選今揭曉　蔡英文贏面大

民進黨2020初選結果今天將揭曉。（中評社 資料照） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020這場初選，拖延將近2個月，結果終於要在今天出爐。根據黨內多人研判情勢對蔡英文有利，可能是蔡贏得初選。蔡若贏得初選，後續還有很多工作可做 ，蔡一再強調“一加一大於二”，“蔡賴配”很可能就是接續上演的戲碼，這也符合民進黨大團結的訴求。



民進黨這場初選從3月14日公告2020初選辦法，3月18日至22日初選領表，4月17日中執會公告，到賴清德登記第一天就搶頭香登記參選，原本是一場只有走過場的初選，因賴參選意志堅強，讓挺英勢力開始運作延後初選時程。



第一次延期理由是因蔡英文3月22日出訪，3月28日才回台，因此原定3月23日到4月2日期間的協調無法進行，導致第一次初選延期，由五人小組討論3月23日決定，經中執會3月27日通過，將初選協調時間延後至4月12日，政見發表會延至4月13日至14日，民調時間延後至4月15日至17日，4月24日中執會公告提名名單。



但過程中因為蔡英文與賴清德雙方陣營遲遲對此無法達成共識，加上五人小組認為4月13日、14日的政見會需討論細節，因此4月10日的中執會上，又再度決議延長初選協調時間，等5月22日後再討論初選民調，但5月22日的中執會上雙方對民調的細節依舊無法談妥，導致會議上分歧不斷，最後仍沒有結果，只好等到29日中執會繼續談論。



最後終於在挺英中執委的多數力量下通過，6月10日至6月14日期間舉行初選民調，且採用對比式民調納入國民黨藉高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲，以及手機、市話各佔一半的民調方式。



在有利蔡英文的民調狀況下，加上也民進黨“立委”分析，最近香港事件大大有利蔡英文，剛好在民調時間發生，等於是替蔡拉抬民調聲望。這場民調進行下來，可以看到對蔡有利，贏的機會很大。



立場上挺英的黨內民進黨“立委”認為，初選若是蔡英文勝出，接著就是黨要團結，雖然賴清德支持者難免還是有情緒，但民進黨要贏，“蔡賴配”是最好的組合。綠營人士也分析，2008年黨內初選，蘇貞昌與謝長廷兩人在初選也競爭激烈，最後謝長廷贏了，蘇還是接受擔任副手。在民進黨內初選過程再多競爭，但為了黨勝選，初選競爭，大選合作，可能性很大。



雖然看起來蔡勝出機會較大，但結果還沒出來，若最後若是賴清德勝出，賴之後的工作更加艱鉅，除了整合外，還要面對挺蔡勢力或是蔡本人是否接受初選的結果。