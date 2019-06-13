大連市委副書記譚成旭會見上海台商團（中評社 李娜攝） 中評社大連6月13日電（記者 李娜）6月12日晚，大連市委副書記、市長譚成旭在大連富麗華酒店會見上海台辦主任李文輝率領的上海台商一行。



大連市委副書記、市長譚成旭表示，去年大連政府在上海舉行的對台經貿合作推介會取得成功，大連與台商朋友的交流合作取得了很好的實際效果，雙方致力於互聯合作，希望今後台商朋友多來大連走走、看看，一同尋找新的發展機遇。



上海市台辦主任李文輝表示，為貫徹落實國家振興東北發展戰略，密切上海與大連對口合作交流，促進上海台資企業轉型升級，尋找新的合作商機，實現共贏發展。此次上海台商遼寧行一共帶來13個意向項目，投資總額 8.8億元，其中大連市意向性項目共8個，意向性投資7.2億元，投資項目涉及酒店餐飲、農業綜合開發、商貿連鎖、幼兒教育、健康醫療、生產製造、文創及青創服務等。



全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏表示，通過參訪了解到，東北振興戰略一定會給大連帶來全新面貌和經濟發展成果，尤其是大連具有多重叠加的政策優勢，台商朋友都非常看好大連的發展潛力，期待一些滬連合作項目經過商討交流後，能真正的對接落地。



遼寧省台辦主任李東，大連市委常委、金普新區黨工委書記李鵬宇，大連市政府秘書長衣慶燾，大連市台辦主任趙彤，上海市台辦副主任李骁東，兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉等出席會見。



據悉，“2019上海台商遼寧行”考察團於6月11－15日走進遼寧大連、沈陽、葫蘆島多地考察交流，由上海台辦主任李文輝，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏率40位上海台商來遼參訪考察。旨在密切上海與大連對口合作交流，助力東北經濟振興，促進上海台企轉型升級，上海台商沿途還將開展愛心捐贈活動，助力葫蘆島市扶貧攻堅戰。