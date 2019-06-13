邱毅：郭台銘對政治太陌生　分寸拿揑失準

邱毅。(中評社 資料照) 中評社台北6月13日電／針對中國國民黨2020初選，國民黨前“立委”邱毅在臉書發文表示，成功的企業家不見得能成為卓越的政治人物，郭台銘就是最明顯的例子。可以確定的是，將來民進黨一定會使用情治檢調行政司法各種力量，把競選對手盡情抹黑抹紅抹黃，但他對現在韓國瑜、郭台銘陣營應付此一變局的危機處理能力是存疑的。



邱毅說，他打很久以前，就堅決反對郭台銘投入2020大選，重點不在於郭會不會贏，而在於郭對政治太陌生，對複雜的選舉更是門外漢，很多發言的分寸拿揑失準，會導致進退失據。



邱毅認為，台灣社會是個極端民粹的大染缸，若政治人物把持不住原則理念，硬要迎合民粹討好年輕人，常會演變成畫虎不成反類犬。例如，把一中各表講成“兩個中國”，對香港遊行的過度評論，對大陸富士康撤資的刻意表態，和特定媒體吵成兩個首富戰爭，都是嚴重的大失言大失誤，這使他的競選節奏完全被打亂。



他表示，目前國民黨內韓郭相爭越演越烈，韓粉和郭粉相互攻擊撕打，已成為史上最失序的初選。這種情況繼續發展下去，將來不管誰贏得初選，都很難進行黨內整合，國民黨已將原本有利的局面搞砸了，蔡英文連任和柯文哲漁翁之利的可能性大增。



邱毅分析，而王金平退出初選待價而沾，使國民黨初選局面變得更加詭譎，王金平最後會協助那一方，也成為初選或大選中的關鍵少數。

