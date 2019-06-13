快評：兩岸關係如照妖鏡　警惕心術不正之人

中評社快評／民進黨初選今天將有結果、國民黨初選如火如荼地進行。一些參選人近期頻頻就涉及兩岸關係的問題惡意發言，刻意挑動兩岸對立，很不應該。兩岸關係就如照妖鏡，讓心術不正之人現形。



大陸國台辦12日上午舉行的例行新聞發布會上，大陸及台灣記者分別提出多條問題，問到一些參選人最近在初選過程中涉及兩岸關係方面的某些言行，發言人安峰山的回答很不客氣。



我們曾經提醒，無論藍綠，參選人應謹言慎行，避免觸碰大陸底線，否則會被視為“挑釁者”、“麻煩製造者”。綠營參選人刻意挑動兩岸對立並不奇怪，若藍營參選人也這樣做，不只會讓人錯愕，而且是絕不可能被容忍的。



選舉到了，打統獨牌、甚至挑兩岸戰端，是民進黨一貫技倆，這一次也不會例外。讓人側目的是，竟有藍營參選人也這樣做，這算什麼呢？有說台灣社會是個極端民粹的大染缸，若政治人物把持不住原則理念，硬要迎合民粹討好年輕人，常會演變成畫虎不成反類犬。



挑動兩岸對立，心術不正；阻撓兩岸交流，也是心術不正。安峰山昨天說，一段時間以來，民進黨當局的所作所為用四句話來形容，那就是：為一己之私，阻兩岸交流，害百業凋敝，損萬眾福祉。安峰山警告，心術不正，機關算盡，最終只會害人害己，斷送的不僅僅只是民進黨一個黨和它的當局，也許還要搭進台灣同胞的利益福祉和台灣的前途未來。