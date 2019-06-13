富權：蔡英文或將贏得初選隨後就是全力打韓

蔡英文 中評社香港6月13日電／民進黨“總統”初選的民調作業，最快將於今日會有結果。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，從種種跡象看，蔡英文勝出的機率較高。倘果如此，緊接著蔡英文就將會從初選中抽身出來，全力攻擊韓國瑜。可能會利用掌握“立法院”多數議席和行政權以至情治機構的優勢條件，在挖掘及攻擊韓國瑜或可能會有的瑕疵的同時，推動修訂《“總統”“副總統”選舉罷免法》和《公職人員選舉罷免法》，增添禁止“帶職參選”等條文內容，扼殺韓國瑜參選“總統”的正當性。



在民進黨“總統”黨內初選的部分，由於蔡英文與賴清德的競爭激烈，已經被“挺英”中執委貼上“不中立”標籤的卓榮泰主席和秘書長羅文嘉，為了撕掉標籤，當然更是為了真正地做到黨務中立，因而算是認真履職，連軸轉地到各家執行民調作業的民調公司“盯到實”。並決定在公佈民調結果後，針對具體個案，進行擴大查驗，要讓整個結果公正，讓大家可信。卓榮泰昨日的民調作業最後一天還在臉書喊話，呼籲各方完全停止對兩位參選人的情緒傷害跟意圖影響民調結果的任何指控，希望雙方陣營不要互相攻擊，各自樁腳不要破壞參選人的堅持、金字招牌，必須大家冷靜、理性。應當說，“挺英”中執委們是滿意卓榮泰的這個表現的，因而他將可“有驚無險”地避過信任危機，無需辭職，可以繼續履行其任期。



其實，卓榮泰能夠闖過這個險關，還有一個重大的因素，就是從種種跡象看，爭取連任意志極為頑強的蔡英文，在充分利用自己既有政府資源，又掌握政黨機器，可以操作民調空間的有利基礎上，出盡了各種“王牌”，包括拖延初選時程，使用“以時間換取空間”的技巧，配合龐大的行政資源與既定立法時程為蔡英文造勢，並納入手機民調等之後，果然效果顯著。而賴清德為了表現風度，沒有發揮其“狼性”特徵，也失去先機。而且更恰巧的是，就在正要開始進行民調作業以至是在民調作業進行期間，香港先後發生人數眾多的遊行及衝擊立法會的事件，剛從嗆聲“一國兩制台灣方案”中嚐到民調從谷底翻身甜頭的蔡英文，食髓知味地重演一次“辣台妹撿到槍”，果然令她的網路聲量倍增，折算為民調數據將很可觀。估計，蔡英文單憑這一點，就將足以扭轉民調局面，結合其他各種因素，勝出的機率較高，而無需動用到令人詬病的“霸王條款”等不光彩手段。