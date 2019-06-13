習近平會見吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫

（来源：网络） 中評社北京6月13日電／當地時間12日晚，甫抵比什凱克的國家主席習近平，應吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫邀請，來到總統官邸。兩國元首親切會見。



仲夏的比什凱克夜晚，清風送爽。總統官邸內，華燈初上。習近平乘車抵達時，熱恩別科夫和夫人在官邸門前迎接。



在輕鬆友好的氛圍中，兩國元首暢敘中吉傳統友誼，共商雙邊關係美好未來，並就共同關心的問題深入交換意見。



習近平指出，很高興到老朋友家里做客。這是我時隔6年再次訪問吉爾吉斯斯坦。建交27年來，在雙方共同努力下，中吉關係得到長足發展，形成了政治上高度互信、經濟上互利合作、安全上相互倚靠、國際上密切協作的良好局面。我讚賞總統先生多次發表公開講話，堅定捍衛中吉友好。中方高度評價吉方改革發展成就，祝願吉方在維護國家穩定、促進經濟發展方面再創佳績。中方願同吉方分享治國理政經驗，實現共同發展繁榮。很高興雙方共建“一帶一路”合作正不斷走深走實。中方願同吉方攜手努力，推動中吉全面戰略夥伴關係發展不斷取得更多新成果，更好造福兩國人民。雙方要密切在上海合作組織、亞信等多邊框架內協作，堅持多邊主義，共同反對保護主義、單邊主義，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。



熱恩別科夫表示，感謝習近平主席高度重視吉中關係。今年是中華人民共和國成立70周年，吉方表示熱烈祝賀，祝願中國發展取得更大成就。幾天前，我剛剛出席《習近平談治國理政》第一卷吉文版首發式。這部著作對我們借鑒中國寶貴經驗、推動吉爾吉斯斯坦自身改革發展具有重要意義。吉方堅定支持中國政府在維護新疆安全穩定、打擊極端主義方面所採取的措施，感謝中方一直以來對吉方的大力支持和幫助。吉方重視中國在國際事務中的影響力，願同中方深化共建“一帶一路”框架內各領域互利合作，搭上中國經濟快速發展的便車，推動雙邊關係跨越式發展。



（來源：新華網）