北約海軍軍演在波羅的海舉行　有何目的？

美國海軍阿利伯克級驅逐艦。（資料圖） 中評社北京6月13日電／央廣網消息：由美國主導的北約大規模年度海軍軍演“波羅的海行動-2019”，6月9日在德國北部港口基爾拉開帷幕，來自18個國家的8500餘名官兵、50艘戰艦和40架戰機參演，美國海軍第二艦隊自2018年重建之後，首次參加演習。軍演將持續到21日。俄羅斯方面表示，將會密切監視此次軍演有關動態。



那麼，這次“波羅的海行動”演習有何目的？將給地區安全局勢帶來哪些影響？就相關話題，CNR國防時空軍事觀察員杜文龍為您深入解析。



據報道，這次“波羅的海行動-2019”的演習海域距離俄羅斯第二大城市聖彼得堡僅100多公里，將會演練登陸行動、防空作戰等課目。軍事觀察員杜文龍指出，北約正在通過演習顯示對俄羅斯縱深腹地的威脅能力，這種挑釁必然迫使俄羅斯方面做出回應。



杜文龍：從課目設置、出動的作戰艦艇以及整個演習預案來看，這次演習不是普通意義上的防空演習，而是一次進攻演習，從驅逐艦、護衛艦、登陸艦到運輸艦一應俱全。



這次演習把登陸作為主要演習課目，目的應該是劍指俄羅斯沿海地區。此外，它不是在大洋上進行的藍色演練，而是一次棕色的演練，屬於近海演練，其目標瞄准了對方的陸地。



北約艦隊在近海地區舉行如此大規模的演習行動，尤其是演習海域距聖彼得堡只有100多公里，這說明它隨時可以把軍事演習轉化成攻擊性的作戰行動，從而對俄羅斯的縱深腹地構成較大威脅。



因為波羅的海是俄羅斯在東部方向通向太平洋、西部方向通向大西洋的唯一通道，如果這條通道被扼制，以後通過波羅的海輸送兵力進行各種演練行動的渠道會被徹底切斷，這對俄羅斯在西部方向的戰略縱深具有強烈的扼製作用。



連日來，俄羅斯海軍不僅派出多艘艦船同步跟蹤監視“波羅的海行動-2019”，還出動驅逐艦、護衛艦、反潛艦等多型戰艦在相關海域展開演習，演練導彈打擊、魚雷射擊等課目。軍事觀察員杜文龍認為，俄羅斯的行動一方面是想對北約軍演進行干擾，另一方面是要通過實戰環境檢驗錘煉海軍部隊。

