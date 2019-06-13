追徵中廣變賣資產　黨產會鎖定豪宅帝寶

不當黨產處理委會發言人施錦芳。（中評社 資料照） 中評社台北6月13日電／“行政院”不當黨產處理委員會20日將舉行第二次聽證會，釐清中廣是否為國民黨的附隨組織及財產是否不當取得，如果沒有明確的證據反駁，中廣取得在台日產電台，以及使用政府預算購置的不動產，已變賣售出後的所得將面臨追徵，可能會面臨將近80億元的追徵，其中包括帝寶豪宅案。



黨產會除了將在這次聽證會針對追徵及命移轉國有部分做出行政處分，而且將頻道與不動產切割，針對中廣資產中最龐大的不動產，先對認定不當黨產部分進行處分，這對未來中影及“救國團”的處分案， 將有指標性的作用。



黨產會12日公布調查報告指出，中廣取得在台日產電台基地，包括台北放送電台（二二八紀念館）、大安播送會館、板橋播送機室、民雄播送機室、台中台、台南台、嘉義台 、花蓮台及高雄漁業電台。



另外，中廣公司以政府預算取得之不動產，有中正區員工宿舍、新北三重與嘉義民雄土地、景美（蟾蜍山）機室房地、八里機室土地、彰化芬園房地、新北板橋及中和交界處之基地、嘉義虎尾寮轉播站房地，以及高雄市中正路房地。



調查報告指出，位於台北市仁愛路的大安播送會館，就是所謂的“帝寶案”，中廣在民國87年(1998年)以八十八億元出售予中投公司；板橋機室在“交通部”起訴前，曾將部分土地出售予林陳海及游氏建設；嘉義台曾出售土地予黃建銘、許雅蓮等；高雄漁業電台基地出售予蔡文慶；中正區員工宿舍房地出售予胡仁貴；新北三重土地出售予宏泰人壽等；新北板橋及中和交界處基地出售予邱海水及林陳海等。



已出售的房地不動產，黨產會將在聽證會後對中廣祭出追徵處分，實際交易價扣除交易時繳交的土地增值稅，估計追徵價款在七十億到八十億元。其餘房地，除了中廣敗訴已移轉國有的板橋民族段、花蓮民勤段及彰化芬園段土地，以及已作為二二八紀念館館址及未曾登記為中廣所有的民雄播送機室、台中台、 台南台等，其餘包括嘉義民雄的土地、景美機房、彰化芬園仍登記中廣名下房地、嘉義虎尾寮轉播站等房地，則將在聽證會後面臨命移轉國有的行政處分。