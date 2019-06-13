胡曉明：支持警方對暴亂者追究到底

中評社北京6月13日電／港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長胡曉明13日在《文匯報》發表《支持警方對暴亂者追究到底》一文，全文如下：



特區政府提出的《逃犯條例》修訂，成為反對派肆意抹黑內地法治、打擊特區政府管治威信的工具。繼勾結外國勢力干預香港內部事務、違規阻止立法會相關法案委員會正常運作之後，6月9日的反修例遊行，最終演變為暴力挑釁法治的暴行，暴徒衝擊立法會、毀壞公物、毆打警察及以攻擊性武器襲警、霸佔道路等，令多名警員及記者受傷。昨日，更有大批示威者衝入立法會示威區、霸佔金鐘一帶道路、用削尖鐵枝衝擊防線攻擊警察，宣稱的和平示威已演變成暴動。我強烈譴責暴徒罔顧法治、嚴重破壞社會秩序的不法行為，堅決支持警方嚴厲執法，避免暴亂成為常態，為年輕人立下壞榜樣。



為阻止立法會審議修訂《逃犯條例》，反對派已無所不用其極，除了早前的示威遊行、暴力衝擊，近日更發起公眾罷工、罷課、罷市、罷實習，煽動年輕人圍堵立法會、堵塞交通要道，擾亂社會秩序行為越演越烈。



以暴亂行動衝擊香港法治尊嚴



網上已有流傳應對警方的“抗爭手冊”，甚至鼓吹製燃燒彈、襲警搶槍，亦有人帶備噴火器等危險物品往立法會、襲擊路過車輛，更有暴徒恐嚇殺死特首、律政司司長及其家人等，已毫無人性與底線。昨日更有大批暴徒圍攻立法會、癱瘓金鐘交通，以極其暴力的行為攻擊維護法治秩序的警察，行動升級為暴亂事件。



為癱瘓香港、威脅特區政府放棄修例、讓香港成為“逃犯天堂”，反對派及暴徒已經無所不用其極，不惜以暴亂行動惡劣地衝擊香港法治尊嚴和秩序，試問哪個國家和地區，能容忍如此暴亂行為？我全力支持警方果斷執法，對參與暴亂者追究到底，將不法之徒繩之以法，以儆效尤。

港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長胡曉明（中評社圖片）