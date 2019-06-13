【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
】
印媒稱印度自研高超音速飛行器試射成功
http://www.CRNTT.com
2019-06-13 09:27:44
中評社北京6月13日電／據印度防務媒體Livefist網站的社交媒體發布的消息稱，印度日前首次成功試射了其自研的高超音速技術演示載具（HSTDV）。
來源：環球網
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
】
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
莫迪新政府對華政策：想牽制中國又離不開中國
(2019-06-11 09:27:15)
俄媒：美為阻印購S400不惜為印提供F35
(2019-06-09 12:26:51)
印度空軍加大力度搜尋失聯軍用運輸機
(2019-06-05 16:17:10)
美國終於出手 印度反應耐人尋味
(2019-06-04 16:03:57)
印空軍一運輸機失聯 機上13人下落不明
(2019-06-04 09:12:43)
印度酷熱氣溫逼近50度
(2019-06-02 11:33:30)
印軍成功測試通用制導炸彈 提升受挫士氣
(2019-06-02 10:03:25)
日印聯演劍指何方？專家：針對中國意圖明顯
(2019-06-01 10:08:14)
終止印度貿易優惠待遇 美官員：木已成舟
(2019-05-31 11:29:58)
英學者：印度“莫迪主義”後勁不足
(2019-05-30 17:59:55)