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印媒稱印度自研高超音速飛行器試射成功
http://www.CRNTT.com   2019-06-13 09:27:44


　　中評社北京6月13日電／據印度防務媒體Livefist網站的社交媒體發布的消息稱，印度日前首次成功試射了其自研的高超音速技術演示載具（HSTDV）。

　　來源：環球網
 


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