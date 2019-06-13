示威者向現場運送頭盔（中評社圖片） 中評社北京6月13日電／一項正常的法律修改議程，在香港一些反對分子的危言恐嚇下，在與之沆瀣一氣的外部勢力推波助瀾下，已經演變成一場嚴重的社會事件。6月9日，他們組織暴徒衝擊立法會，警員滿臉流血的場景宛若昨天。12日下午，他們又煽惑一批民眾暴力衝擊立法會，導致香港金鐘一帶陷入癱瘓。製造騷亂、拖垮香港，激進的反對分子已暴露出自己的險惡用心。



為了堵塞法律漏洞，為了不讓殺人凶手逍遙法外，香港特區政府依法推動修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》。程序公正，法律基礎堅實，應急現實需要並符合國際慣例，特區政府更拿出誠摯態度密集傾聽市民心聲，多次對草案內容作出調整修改。可移交罪類由46項縮減為36項，移交逃犯的刑期門檻大幅提高至可判處最高刑罰7年或以上，保障人權的政策聲明也已列明，修例草案也還在討論進行中，對此，反對分子卻一貫不顧不問，一直妖言惑眾，一再發起暴力衝擊行動，一心想讓非法“佔中”、旺角暴亂的陰霾再次籠罩香港。事至於此，越來越多的人已看清真相，暴力禍港是他們的手段，也是他們的訴求。



修例工作被高度妖魔化、政治化，尚可以通過解疑釋惑讓被煽惑的民眾明辨是非，而將反對修例的行動推至暴力化，把被煽惑的民眾拉入危險境地，撕裂繁榮穩定發展的香港，則是在傷害香港最核心的價值和利益。11日，暴徒向特區政府主要官員及其家人發出死亡恐嚇信；12日，立法會示威區外，地磚被撬了起來，物資被大量囤積，最緊俏的物品竟然是頭盔；這兩日，金鐘一帶行市停擺，不少公司已考慮員工安全無奈放假；特區政府發言人更發出提示，提醒市民一些示威者使用很危險的武器，示威區存在嚴重安全威脅。處心積慮謀劃、發起激烈抗爭，不遺餘力製造社會混亂、騷亂，打著反修例旗號的激進分子只想把更多人裹挾進來，把整個香港裹挾進來，以市民的生命安全、香港的繁榮穩定為籌碼達成目的。



面對修例，92萬民眾在網上聯署簽名表示支持，民意昭昭；面對暴力，社會各界更是一致譴責、表示憤慨。香港聖公會、天主教香港教區呼籲各界平心靜氣討論如何解決爭議，避免社會陷入混亂；香港校董學會理事會發表聲明，指以“最憤怒及沉痛的心情向意圖毀滅香港、坑陷我們珍貴的以百萬計的未來一代青年的惡毒者”予以最嚴厲的譴責；不少警員在暴力衝擊中受傷，香港警察隊員佐級協會主席以“無怨的信念”為題向警員發信指出，香港警察不懼怕暴徒，“我們容忍，我們克制，但不代表我們容許不法分子公然踐踏香港法治，我們更不容許暴徒以暴力要挾政府和國家”。

