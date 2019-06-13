大華網路報：從蔡賴之爭看郭韓之爭的危機

中評社香港6月13日電／大華網路報今天專欄文章說，這幾個月的媒體政治新聞幾乎都圍繞國民兩黨的新聞在打轉，雖然兩黨初選都十分激烈，但其中的門道仍有不同，值得觀察。兩黨的初選就是蔡賴之爭與郭韓之爭，國民黨雖然還有朱立倫、王金平（後來退出初選）、周錫瑋，但都是尷尬陪榜的角色而已。蔡賴之爭和郭韓之爭最大的不同，在於前者不僅不會造成民進黨的危機，反而讓民進黨可以進一步制度化，而後者卻是國民黨危機的開始。為何如此？且試分析如下。



蔡賴之爭是賴清德挑戰現任的總統蔡英文，主要原因在於去年九合一民進黨大敗，而賴清德民調高於蔡英文，使賴清德自認有機會挑戰蔡英文。賴清德登記參加初選，對蔡英文陣營來講是個意外，也意識到危機。賴清德是挑戰的一方，然而，賴清德因為自己也曾執政團隊重要的一員，無法對蔡英文進行有意義的有效攻擊，這一點從雙方的政見會即可見一斑。相反的，蔡英文是抱著必勝的決心與打算，這一點從初選的一延再延即可見一斑，而黨中央根本擋不住蔡陣營的壓力，也反映了現任執政者的優勢。



蔡賴之爭看起來多多少少有君子之爭的味道，不像2000時的謝蘇之爭，即在於兩人競爭的本質使然。蔡英文出線已是必然之勢，個人也早已預示賴清德扮演的是荒謬劇的角色而已。民進黨初選之後，賴清德沒有選擇，只能表態支持蔡英文。民進黨經此一役，幾乎可以斷言，未來不會再出現類似挑戰現任總統的事件發生，因為必然陷入賴清德的困境。賴神尚且如此，何況他人！