李總集：深藍不挺　王金平被邊緣化是事實

李總集。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月13日電（記者 黃文杰）馬政府時期“國策顧問”、前農田水利會聯合會會長（1999年至2006年）李總集接受中評社訪問表示，面對高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘的高支持度，前“立法院長”王金平確實拿不到深藍選票，被邊緣化是事實。但王知道深藍選票不到四分之一，到國民黨7月28日正式提名，可能還有變數，選擇“且戰且走”。



李總集，曾任桃園縣議員、龜山鄉長、“救國團”桃園縣團委會主委、桃園農田水利會會長、農田水利會聯合會會長（1999年至2006年），馬政府時期的“總統府國策顧問”。



國民黨10日公布2020初選名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列，王金平放棄參加初選。國民黨7月5日到15日民調，7月16日公布民調結果。



王金平12日晚間到桃園蘆竹，出席北桃園王金平之友會成立，多年老友李總集也到場送暖。



李總集受訪表示，很多事情事在人為，王金平放棄參加黨內初選，就是發現初選規則一改再改，他能理解王的心情。



他說，黨中央若不是以現在的特別辦法辦初選，相信朱立倫與王金平都有機會，可以公平競爭。



被問到，黨內初選正式登場，參賽名單沒有王金平，又怎能取得資格代表國民黨選2020？王金平的盤算是什麼？



李總集坦言，他不能代表王金平發言，但是王自己也說，只有王能夠拿到綠營的票還有中間選票，過去民調上，王在藍營裡面拿的票很少，王也確實拿不到深藍選票。但是深藍選票不到四分之一，現在這四分之一聲音很大，各有自己的支持者，但國民黨要贏得大選，總要想辦法，獲得超過一半選票的支持才對。



他分析，王金平是大智慧的人，從現在到國民黨7月28日正式提名，是否有變數？沒有人知道。但是不可否認，包括王金平甚至朱立倫，從最早表態要參加黨內初選，就不斷受到壓制，朱立倫很可惜，真的是國民黨的人才，王金平更是好人緣，朱王如果在2016大選就開始聯手搭檔，一人當一屆，就沒有現在煩惱，現在王是“且戰且走”。