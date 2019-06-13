外交部：中美“脫鈎論”是開歷史倒車

來源：網絡 中評社北京6月13日電／針對美方有人鼓吹中美“脫鈎論”，外交部發言人耿爽12日在例行記者會上表示，奉勸美方某些人摒棄意識形態窠臼，不要妄圖開歷史倒車。



耿爽當天在回答有關提問時說，“脫鈎論”是美國一小撮固守冷戰思維、奉行零和博弈的人鼓噪出來的極其危險、極不負責任的論調。“這種論調違背中美關係合作共贏的本質，罔顧兩國交流友好密切的民意，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支持，也注定不會得逞。”



他表示，中美建交40年來，兩國已經形成你中有我、我中有你，高度互補、深度融合的利益格局和互利互惠關係。現在，中美已經成為彼此最大貿易夥伴國和重要投資對象國。美國幾乎所有大公司在中國都有業務，所有的州與中國都有合作。中美之間已經建立起50對友好省州和227對友好城市關係，每天大約有1.4萬人乘坐航班往返於太平洋兩岸。美國從中美經貿中獲得了巨大利益。僅2017年，美資企業在華銷售收入就超過7000億美元，利潤超過500億美元。



“要讓中美脫鈎，首先要問問這些公司企業同不同意，問問這些地方省州同不同意，問問兩國民眾同不同意。”耿爽說。



他表示，中美是世界最大的兩個經濟體，在全球產業鏈、供應鏈、價值鏈中都占有重要地位。如果強行讓中美脫鈎，勢必打亂現有的世界經濟鏈條，破壞全球產業分工，引發國際市場混亂和金融市場動蕩，這肯定不是各利益攸關方希望看到的。



耿爽說：“我們奉勸美方某些人反省反思自己的所作所為，摒棄意識形態窠臼，停止散播偏見之深、思維之舊的言論，不要妄圖開歷史倒車。”



他表示，歷史和現實證明，中美作為兩個大國，合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。我們希望美方能夠和中方相向而行，在互惠互利的基礎上拓展合作，在相互尊重的基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，增進兩國和世界人民福祉。



（來源：新華網）