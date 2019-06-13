初選民調揭曉前　卓榮泰臉書發文感謝陳菊

民進黨中央黨部。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選今天中午將公布民調結果，媒體一早就大陣仗聚集在民進黨等待結果。黨主席卓榮泰上午在臉書特別感謝“總統府”秘書長陳菊，他說，非常感謝陳菊秘書長日前分別送花籃來給秘書長羅文嘉以及他鼓勵，備感溫馨。



民進黨“總統”初選民調自10日開始至12日共3天，由於進行順利，已達1萬5千份有效樣本，民進黨表示，今天上午10點半將會對於民調資料進行開封。最快中午12點左右就能知道初選結果。



卓榮泰說，過去兩個多月，在“總統”初選協調小組馬不停蹄的工作中，菊姐一直是堅實穩定的力量，她總是會注意到雙方的訴求與不同的意見，隨時扮演掌握會談氣氛和雙方情緒的重要功能，讓協調工作得以一直進行下去。就他所知，除了一再叮嚀小組必須密集聚會、商討對策以外，更多私下雙邊的溝通，菊姐始終積極穿梭，並且獲得相當大的成果。



卓說，前些時候有多年老友發出質疑陳菊及其他小組成員公正性的微詞，實屬不必要的誤會。況且在協調階段結束後，每位同志自由表達心中所屬，並無可議也難禁絕。



卓榮泰表示，至於陳菊、“行政院長”蘇貞昌、“立法院”黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦在協調期間用心付出，每位都是不可缺少的重要關鍵，國人應該給予正面的肯定跟尊重。



卓榮泰表示，“總統”初選電話民調已經順利完成，今天中午以前無人能預知結果？但無論哪一位勝出，下一階段更重要的整合才正開始，包括五人小組在內更多更多關心台灣未來的前輩、先進同志、社會領袖，甚至基層黨員、支持者，都必須一起加入‘＋’號的大團隊。



他說，要讓黨內能大團結，護台力量能擴大，明年大選能勝利，國家主權能確保。勝者為王敗者為大，牽手護台灣，啟動選戰模式。