斡旋美伊緊張　安倍：不計代價避免軍事衝突

中評社香港6月13日電／美國和伊朗敵對關係直逼臨界點，今天訪問伊朗的日本首相安倍晉三針對恐有“無意間的衝突”提出警告。伊朗總統羅哈尼則說，美國停止進行經濟施壓，中東緊張才可能降低。



安倍晉三今天展開對德黑蘭的兩天訪問，以罕見的外交行動試圖緩和美伊緊張局面。他和羅哈尼舉行閉門會談後召開聯合記者會。



土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報道，安倍在記者會中說：“可能會有無意間發生的衝突，應該不計代價避免軍事衝突。”他並強調，對於中東和平安全，伊朗必須扮演建設性角色。



安倍專機今天下午降落德黑蘭麥拉貝德國際機場，伊朗外長查瑞夫接機後，安倍立即與羅哈尼會談，並將於明天會晤伊朗最高領袖哈米尼。



羅哈尼表示，倘若美國停止透過制裁對伊朗施加經濟壓力，那麼中東和世界可望出現“非常正面的改變”。



他在記者會中說：“若有些緊張的話，那是源自於美國對伊朗進行經濟戰爭，一旦美國停止，我們將會看到這個區域和世界出現非常正面的改變。”



就在伊朗打算退出2015年與世界強權簽署的核子協議之際，安倍此行是截至目前為止為緩和這場危機而投入的最高層級行動，他也是41年來到訪德黑蘭的首位日相。



不過他的努力恐難竟其功。伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動今天對沙特阿拉伯西南部的艾蔔哈機場發動飛彈攻擊，造成26位平民受傷。