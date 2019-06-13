罷免韓國瑜！網路公民割草行動發起連署

韓國瑜市長罷免連線粉絲專頁按讚人數超過2萬8千人。（照片：韓國瑜市長罷免連線臉書） 中評社台北6月13日電／公民割草行動發起罷免中國國民黨高雄市長韓國瑜連署，社團人數持續成長突破11萬人，呼籲明年選舉日後舉行罷免投票，讓韓國瑜市長、“總統”從“兩頭燒”變成“兩頭空”，像棒球賽一次“雙殺”。臉書社團“韓國瑜市長罷免連線”粉絲專頁按讚人數超過2萬8千人。依據“公職人員選舉罷免法”罷免門檻規定，今年12月25日市長就職週年隔天即可提交選舉人數百分之一（2萬8千人）罷免提議書，保守估計超過3萬人提議即達成第一階段門檻。



依選罷法規定，提案成立後60天展開罷免連署，達成30萬份連署書（選舉人數百分之十）進入第三階段罷免案成立，之後20日至60日內舉行投票，同意罷免人數超過不同意人數且達到選舉人數四分之一（約59萬人）即成立。



台媒報道，民進黨高雄市議員高閔琳說，網路集結憤怒情緒非常快，黨團本月在議會公布民調，超過六成市民非常反對市長選“總統”，而反對人數中，超過六成支持提案罷免，市長忙選舉常缺席市政活動，重大政見跳票、登革熱疫情擴大、梅雨季淹水及馬路破洞，高雄市民怒火持續攀升。



基進黨發言人陳柏惟表示，罷韓行動已從政治行動升級到“真實”對決“謊言”。