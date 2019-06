特朗普在白宮接待來訪的波蘭總統時,賓主一起觀看F35戰機從頭頂掠過 美聯圖

中評社華盛頓6月12日電(記者 余東暉)美國總統特朗普12日首度就香港情勢表態。他相信北京和香港“能夠找出解決辦法”(be able to work it out)。



特朗普是當天在白宮會見來訪的波蘭總統時做此表態的。他說,今天看到了(香港發生的事情),“這是大規模的示威活動”。當被問及示威者是否在向北京傳遞信息時,特朗普說:“我不知道他們在傳達什麼。我的意思是,這是他們正在進行的示威。”



特朗普表示,他理解“示威的原因”,但他補充道:“我相信他們能解決這個問題。我希望他們能和中國一起解決這個問題。”