中國經濟不懼經貿摩擦衝擊

中評社北京6月13日電／今年5月以來，美國再度升級中美經貿摩擦，企圖以此迫使中國接受其不合理要求。這激發了中國人民的強烈愛國熱情，堅定了我們集中精力做好自己的事情、通過改革開放發展壯大自己的決心。但也有少數人擔心中國經濟邁不過這道坎，甚至出現了“恐美論”“必輸論”等悲觀論調。一些人之所以持悲觀論調，是因為沒有認清中國經濟平穩健康發展的優勢所在，沒有看到中國經濟應對中美經貿摩擦的底氣所在。事實上，中國經濟有優勢、有底氣，不懼任何外部變化衝擊，仍將保持平穩健康發展。



人民日報發表中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英文章認為，超大市場和強勁內需是中國經濟應對中美經貿摩擦的優勢所在。中國擁有近14億人口的超大市場，中等收入群體超過3億人，內需已經成為拉動經濟增長的主要動力。2018年，中國經濟總量超過90萬億元，實際增速為6.6%，其中最終消費支出對經濟增長的貢獻率達76.2%，而貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率為-8.6%。今年一季度，中國社會消費品零售總額達9.78萬億元，同比增長8.3%；全國實物網上商品零售額達1.78萬億元，同比增長21%。這表明，超大市場和強勁消費已經成為中國經濟穩定運行的“壓艙石”和持續增長的“主引擎”。



文章指出，高質量發展增強中國經濟應對中美經貿摩擦的底氣。黨的十八大以來，我們堅持以供給側結構性改革為主線，大力實施創新驅動發展戰略，堅決淘汰落後產能、關閉僵屍企業，新技術、新產業、新業態、新模式層出不窮，在高速鐵路、5G等領域處於世界領先地位，經濟高質量發展取得新進展。今年一季度，中國工業戰略性新興產業增加值同比增長6.7%，移動通信基站設備、城市軌道車輛、新能源汽車、太陽能電池等新產品產量同比分別增長153.7%、54.1%、48.2%和18.2%。推進供給側結構性改革、實施創新驅動發展戰略使中國經濟的質量優勢顯著增強，大幅提升了中國經濟潛力、後勁和國際競爭力，我們完全有底氣應對中美經貿摩擦。



共建“一帶一路”拓展中國經濟發展空間。當前，“一帶一路”建設已完成夯基壘台、立柱架梁的階段，轉入落地生根、開花結果的全面推進階段，促進了參與國家和地區貿易和投資自由化便利化，降低了交易成本和營商成本，釋放了發展潛力，這為中國經濟發展營造了良好外部環境。2013—2018年，中國與沿線國家貨物貿易進出口總額超過6萬億美元，佔中國貨物貿易總額的比重達到27.4%。其中，2018年中國與沿線國家貨物貿易進出口總額達到1.3萬億美元，同比增長16.4%。此外，中國還同沿線國家共同建設了一批境外合作園區，推動新亞歐大陸橋等六大國際經濟合作走廊建設，進一步提升了相關國家參與經濟全球化的廣度和深度，促進了世界經濟穩定發展。



文章表示，當然也要認識到，中國經濟發展還存在一些比較突出的問題，如經濟發展水平整體還不高、創新能力與發達國家相比還存在不小差距、一些關鍵核心技術還存在“卡脖子”問題等。我們必須保持戰略定力，著力把自己的事情做好。一是堅持新發展理念，持續深化供給側結構性改革，繼續大力實施創新驅動發展戰略，有效解決制約中國經濟邁向高質量發展的“卡脖子”問題，提高經濟發展質量和效益。二是繼續深化“放管服”改革，破除制約經濟發展的體制機制弊端，進一步激發市場活力、增強內生動力、釋放內需潛力。三是繼續深入推動“一帶一路”建設走深走實，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。



