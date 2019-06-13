為民便民的“小微市場”做法好

中評社北京6月13日電／攤位後撤，還路於民；入場上台，井然有序；建渠排污，路面淨爽……據報道，廣東省珠海市統籌各街道社區，設置“小微市場”，將社區裡無序亂擺攤位的流動菜販，收集歸攏，規範管理，贏得了街坊們的贊譽。



多年來，流動菜販問題一直是一些城市的老大難問題。市民對流動菜販既愛又恨，既有方便買菜的剛需，又對環境臟亂差、質量沒保障、道路擁堵等弊端深惡痛絕。對於菜販而言，出來擺攤是為了養家糊口，雖然明白這樣做會影響市容市貌，還可能存在安全隱患，但為了多掙點錢就不得不與城管玩起了“躲貓貓”遊戲；對於城市管理者來說，把城市管理好是職責所在，同時作為管理者，也需要考慮給菜販留一條謀生之路，常會陷入“兩難”境地。



事實一再證明，單純用“堵”的方式來應對流動菜販，終究是治標不治本，也很難將流動菜販這個問題解決好。近年來，一些地方積極嘗試柔性執法，使城管與菜販的緊張關係得到了緩和；探索在鬧市區以外集中規劃經營攤點，但市民會抱怨買菜不方便，菜販也因為沒啥生意不願意入駐。相比之下，珠海市的“小微市場”做法，顯得更合理、更科學。一方面，科學設置攤販區域，緊貼居民區，極大地方便了市民買菜。另一方面，通過設置“小微市場”，把流動攤販集中起來，引入第三方公司規範化管理，菜販攤點環境得到了極大改善，也讓市民消費更加放心。如此，群眾買菜難、小販生計難問題解決了，同時城市管理更輕鬆，市容黑點臟亂差的頑疾得到了徹底清除，人居環境得到了切實改善。



群眾有需求，政府有呼應，群眾的需求就是政府部門的努力方向。各級政府部門在開展工作中，只有把群眾放在心中最高位置，將為人民服務的宗旨切實落實到行動上，才能夠贏得廣大群眾的支持和點贊。



來源：經濟日報 作者：薛建成

