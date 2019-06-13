兩項數據揭示經濟新動向，複雜外部環境驗證中國韌性

中評社北京6月13日電／面對全球經濟增長放緩和國際貿易摩擦不斷，以及世界金融市場波動，中國最新出爐的兩項數據給出了亮眼答覆。



6月10日，海關總署公布5月我國外貿進出口相關情況。數據顯示，以人民幣計，5月出口超預期同比增長7.7%，進口降2.5%，貿易順差2791.2億元，擴大89.8%。另據國家外匯管理局消息，中國5月末外匯儲備規模為31010億美元，較4月增加61億美元，也創下了去年9月以來的新高。



在第一財經記者採訪的眾多專家和外貿企業看來，中國上半年採取的一系列宏觀經濟舉措收到成效，使得出口依然保持了合理增速，而進口所反映的宏觀經濟走勢，也依然維持在可控的區間。



海關總署綜合統計司司長李魁文接受央視採訪時指出，我國經濟穩中向好、長期向好的大趨勢沒有變，經濟發展韌性強、潛力大、後勁足的基本面沒有變，特別是穩外貿、穩外資等一系列政策措施的成效逐步顯現，營商環境不斷優化，這為我國外貿發展奠定了堅實基礎。



國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英亦稱，我國經濟發展長期向好的態勢不會改變，良好的經濟基本面將為外匯市場平穩運行提供有力支撐，為外匯儲備規模總體穩定提供堅實基礎。



5月出口增速超預期



儘管遭遇嚴峻的外部環境，今年前5個月，我國外貿進出口依然延續平穩增長的良好態勢。5月，進出口總值2.59萬億元，增長2.9%。其中，出口1.43萬億元，增長7.7%；進口1.16萬億元，下降2.5%。



前5個月進出口總值則同比增長4.1%，其中，出口增長6.1%，進口增長1.8%；貿易順差8933.6億元，擴大45%。



宏觀政策減負影響不容小覷。清華大學中美關係研究中心高級研究員周世儉認為，中國從4月1日開始大幅度降低增值稅。增值稅從17個點降到13個點，對降低企業負擔有明顯作用。



商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究部副主任白明則對第一財經記者補充說，自貿試驗區、保稅區、國家級技術開發區等園區政策，使得園區進出口發展較快；出口市場多元化過程中，中國對“一帶一路”相關國家、歐盟、東盟等的出口向好，也給外貿帶來良好外部環境。



珠海三友環境技術有限公司負責人肖友元對第一財經記者說，多年以來，企業多元化出口一直在推，只是貿易爭端加速了這一過程。短期內沒有影響，家電出口美國市場的旺季已過，如果外部環境沒有明顯好轉，半年內會考慮其他第三國工廠做製造。



一些外貿新業態的發展，亦在逆勢中顯示出強勁的韌性。一直通過海外第三方電子商務平台(eBay、亞馬遜等)或海外自營網站做跨境貿易的三態集團副總裁劉莉清對第一財經記者表示，雖然貿易環境更趨複雜，不確定性日益增加，但隨著5G、AI(人工智能)等新技術的發展，新生代的消費者已經習慣於網上購物，只要產品好、服務好、運營高效並且合規，就能贏得消費者，在市場上搶占先機。



事實上，中國的跨境電商出口一直保持高速增長。根據海關統計，2018年通過海關跨境電子商務管理平台零售進出口商品總額達1347億元，增長50%，其中出口561.2億元，增長67%。



此外，匯率的影響不言而喻。人民幣對美元匯率從4月30日的6.73附近，一路下跌至5月31日的6.9左右，貶值約2.5%，這對出口有明顯的促進作用。事實上，如果以美元計，前5個月貿易順差擴大38.3%，5月順差擴大77.9%，與人民幣計價相比，都有相應收窄。



相比出口的穩步增長，進口增速收窄，一定程度上顯示了中國經濟內需的放緩，兩者的合力促成了順差的擴大。



以人民幣計，1～5月進口增長1.8%，以美元計，則下降3.7%。以人民幣計，5月進口下降2.5%，而以美元計，則下降8.5%。



齊魯資管首席經濟學家李迅雷對第一財經記者分析稱，內需相對疲弱固然顯示出中國經濟放緩的壓力，但在全球主要經濟體增速放緩的大背景下，中國今年整體經濟增速依然能達到全球增速(約2.6%)的兩倍左右，顯示了中國經濟的整體韌性。



國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德6月9日在日本福岡舉行的20國集團(G20)財長和央行行長會議結束時的聲明中預計，全球貿易疲軟可能在2020年將全球GDP增速拉低0.5個百分點或4550億美元。上月末，IMF公布最新一期《世界經濟展望》，預測2019年70%的全球經濟體增速將會下降。下調2019年全球經濟增速至金融危機以來新低，下調美國2019年經濟增速，同時上調中國2019年增速。



外貿數據還顯示，今年前5個月，歐盟為我國第一大貿易夥伴，中歐貿易總值1.9萬億元，增長11.7%。其中，對歐盟出口1.13萬億元，自歐盟進口7649億元，增長8.3%；東盟為我國第二大貿易夥伴，與東盟貿易總值為1.63萬億元，增長9.4%。其中，對東盟出口增長12.9%，自東盟進口增長5.2%。



值得關注的是，相較中國對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口的增長，由於美國總統特朗普實施了關稅高壓政策，今年1～5月，中美貿易總值下降9.6%。不過，因中國自美國進口下降更多(-25.7%)，對美順差反而擴大11.9%，這背後是美國出口管製造成美企喪失貿易機會。

