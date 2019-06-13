1個月拆息飆至海嘯後高位

中評社香港6月13日電／半年結效應，資金收緊港匯突轉強。



香港文匯報報道，市場預留資金準備半年結，港匯及拆息突然轉強，其中與供樓按息相關的1個月期拆息3連升，昨飆至2.42286厘，為2008年金融海嘯以來最高水平，港匯亦轉強至高見7.8164算，為去年聖誕以來最高水平。金管局強調港元外匯和貨幣市場有序運作，拆息及匯率變動可以受眾多因素影響。分析則認為，因應半年結等因素，“水緊”下扯高拆息，料與近日發生社會矛盾無關。



市場資金收緊，港元拆息昨全面抽升，其中短期拆息顯著抽升。隔夜息昨升約58點子至1.59107厘，為逾2周以來最高，1星期拆息昨亦升約87點子至2.17357厘，創1個半月新高，2星期拆息則升至2.25857厘，3個月期拆息升至2.38037厘。長息方面，半年期拆息升至2.3025厘，而1年期拆息升至2.38446厘。



在港元拆息抽升同時，港匯昨突然轉強，在午後交易時段一度彈至7.8164算，較上個交易日收盤價大升201點子。其實港匯自上月底，已逐漸轉強，不再徘徊在7.85弱方兌換保證區間附近，不過昨反彈幅度較大。而截至昨晚7時，港匯報7.8223，較上個交易日收盤價仍升142點子。

金管局：流動性仍非常充裕



對於港元拆息抽升，金管局發言人昨表示不評論市場走勢，而拆息及匯率變動受眾多因素影響，市場參與者普遍認為港元拆息及港匯的近期走勢，可能是與臨近半年結、預期會有大型招股活動、以及套息活動減少有關，重申香港銀行體系資本充足，遠高於國際最低要求，流動性亦非常充裕，局方會繼續密切留意市場情況，確保香港貨幣市場有效運作，並按照聯繫匯率機制保持港匯穩定。



經絡：新股解凍料拆息回落



展望未來拆息走勢，經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓昨預期，受半年結及下月可能有大型新股集資影響，銀行需預留充足資金下才推高港元拆息，料今個月月底前拆息有機會繼續升至2.5厘至3厘水平。



不過就算本月過後，半年結因素消退，她預期拆息只會輕微回落至近2厘，其後要待下月新股招股後解凍資金，拆息才會回落至約1.5厘水平。



華僑永亨：套利交易暫退場



至於港匯方面，華僑永亨銀行經濟師李若凡亦認為，拆息抽高主因市場趕在半年結前及派息高峰期持續囤積資金，加上市場對美聯儲年內降息預期持續升溫，導致美元拆息逐步回落，在港美息差收窄下，使套利交易暫時退場，並支持港元遠離弱方兌換保證水平。不過她強調，由於港元拆息升幅，或受制於資金外流風險、美元拆息回落等，料短期內港匯仍難回升至7.75算至7.8算較強區間。



離岸人幣急彈後反覆回軟



另外，離岸人民幣亦見反彈。雖然官方昨開出中間價2連跌至6.8932，較前一個交易日跌2點子，不過離岸價在昨早上約9時獲支持，急彈至高見6.9175算，較上個交易日收盤價升53點子，其後反覆回落。至昨晚9時半，離岸價報6.9302，較上個交易日跌76點子。