成立存款保險公司是一種制度完善

中評社北京6月13日電／近日，我國存款保險基金管理有限責任公司正式成立。這意味著，在存款保險制度實施四年之後，存款保險基金將作為獨立法人機構運營。更加完善的存款保險制度，有助於更好地防範金融風險，保護好存款人權益。



1993年國務院首次提出存款保險制度，2015年5月《存款保險條例》正式實施，存款保險制度在我國正式建立。根據國際存款保險協會定義，存款保險制度的主要目標是：維護銀行體系的穩定，防範系統性風險發生，保護存款人利益。我國是一個高儲蓄率國家，通過建立存款保險制度，構築起一張堅實的金融安全網，為利率市場化推進奠定基礎，為金融風險處置提供支持，對老百姓的存款提供更多保障，是一項基礎性的制度安排。



四年來，我國存款保險儘管未發生支出和使用，但已經在金融體系中發揮了積極作用。雖然存款保險一定程度上增加了銀行支出，但在金融供給側結構性改革推進中，有利於增強金融體系的安全性，維護公眾對銀行的信心和信任。對大銀行來講，存款保險有助於大銀行逐步去除事實上的“國家信用”，成為真正的市場主體；對中小銀行而言，存款保險在某種意義上是一種“增信”措施，有利於它們獲得更公平的競爭環境。同時，存款保險制度的建立，也有助於進一步擴大和深化我國金融業對外開放。截至2018年底，全國4017家吸收存款的銀行業金融機構按規定辦理了投保手續，存款保險基金專戶餘額821億元。



根據《存款保險條例》規定，存款保險的保險費由中國人民銀行收取與管理，存款保險基金管理機構也設於人民銀行內部。此次存款保險公司註冊資本100億元，央行為唯一出資人。儘管《存款保險條例》已經提出，“存款保險基金管理機構參加金融監督管理協調機制”，但作為央行內設機構和附屬職能，存款保險基金管理機構缺乏獨立性，可能會影響公正性，工作效率較低，難以承擔起對金融機構的監督管理重任。從國際上看，存款保險基金管理機構往往作為獨立機構，對參保的金融機構有一定的監督管理權限。



因此，在存款保險制度實施四年之後，我國成立存款保險公司，是對存款保險制度作進一步的健全和完善。作為法人機構，存款保險公司可以在業務上保持一定的獨立性，更加公正地進行存款保險管理，日常管理工作也將更有效率。下一步，應落實“存款保險基金管理機構參加金融監督管理協調機制”，賦予存款保險公司一定的監管權，使其以更市場化、專業化的方式參與問題銀行處置工作。



在此次接管包商銀行中，人民銀行和銀保監會在答記者問中明確，相關存款本息由人民銀行、銀保監會和存款保險基金保障。可見，存款保險公司已經在一定程度上參與問題銀行的處置工作。這是我國存款保險制度建立以來，存款保險第一次“實戰演練”。對金融管理部門而言，應進一步探索和完善更加有效的金融機構處置和退出機制，進一步明確存款保險使用條件、方式、範圍等。



來源:經濟日報 作者:董希淼(中國人民大學重陽金融研究院副院長)

