不妨多想想如何賺市場“慢錢”

中評社北京6月13日電／最近，資本市場對外資的期望有所增強。Wind資訊統計顯示，今年以來，截至6月10日，北向資金近6個月合計流入621.91億元，南向資金近6個月合計流入527.80億元。一般來說，從內地流入港股的資金被稱為南向資金，從港股流入內地股市的各類資金(主要是外資)統稱為北向資金。這被部分人士解讀為外資大規模回流。此外，6月21日，A股納入富時羅素全球指數的變動將於收盤後正式生效，算上此前納入MSCI新興指數的金融開放成果，很多市場人士更加歡呼雀躍，背後重要的理由是市場對外部增量資金寄予厚望，更多的流動性有望推動A股主要股指短期上揚。



這樣的期待不無道理，任何市場“走牛”均需要資金助推和關注，從我國資本市場逐步向外資開放的歷史看，無論是QFII(合格境外投資者)擴容還是互聯互通額度增加，都給A股健康發展帶來利好。



但是，外資青睞並增持資本市場對外資A股，僅是我國資本市場自身發展的結果之一，不是根本原因，寄望把所有寶都押在馳援的外資或者某一兩個知名指數上，可能產生本末倒置的後果。



所有進入股市的投資者都想賺錢，從投資者角度看，A股的賺錢方式無非有幾種：一是賺市場的快錢，包括賺其他投資者的錢，賺貨幣供給的錢，賺信息不對稱的錢等；二是賺基本面的慢錢，包括賺上市公司發展的紅利，賺經濟大勢的錢，賺企業併購重組的錢等。



過分看重外部增量資金，顯然是想賺市場的快錢，希望通過短期流動性供給瞬間扭轉全部不利因素，助推股指走高，即便這樣的“短牛”與經濟和企業基本面毫無關係，只要通過炒作能賺到別人的錢就足矣。而事實上，類似想割“洋韭菜”、期待更多外部“白衣騎士”的想法過於天真。姑且放下外資的聰明程度不論，脫離基本面的市場能夠依靠外部流動性維持“牛市”多久，尚且存疑。



從資本市場發展規律看，任何國家或市場要獲得外資持續流入，必須自身發展強大，才可能贏得外部投資者的青睞和尊重。沒有哪個市場是在脫離上市公司內因的情況下，完全依靠外資的力量“吹氣球”發展起來的，也沒有哪一個市場能夠完全凌駕於經濟發展大勢之上，僅靠外部資金就能力挽狂瀾。



股市博弈的實質是對未來預期的博弈，真正穩定預期的“鑰匙”不在外資那裡，而是掌握在我們自己的手上。對於國內股市而言，預期比增量資金更重要，而穩定預期的根本動力還是要市場各方“集中力量，辦好自己的事”。從長期看，決定股票市場成色和發展走勢的仍是經濟基本面和上市公司質量。



只要中國資本市場繼續穩步推進改革開放的步伐不動搖，堅定不移提高上市公司質量，尊重規律、敬畏市場、敬畏投資者，股市慢牛、長牛自然可期。



來源：經濟日報 作者：周 琳

