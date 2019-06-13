工黨欲阻“硬脫歐”　多黨聯手發起動議

来源：网络 中評社北京6月13日電／英國最大反對黨工黨發起的一項動議定於12日接受議會下院表決，要求下院議員自主掌控本月25日的議程，受到跨黨派支持。



如果動議獲通過，下院議員可在25日推動立法，避免英國10月底在沒有協議的情況下退出歐洲聯盟。



作為執政黨保守黨新黨首暨英國下任首相最熱門人選，前外交大臣鮑里斯·約翰遜定於12日發表演講，承諾帶領英國如期“脫歐”，以避免保守黨讓權給工黨。



【多黨聯手】



英國保守黨10名競選人正為接替首相特雷莎·梅投入激烈競爭。路透社報道，不少人明確表示不願尋求“脫歐”延期，甚至不惜讓英國“無協議脫歐”。



12日是議會下院反對黨辯論日。多數下院議員反對“無協議脫歐”。但保守黨黨首競選人多米尼克·拉布和埃絲特·麥克維伊提及，如果“脫歐”進程遭遇議會阻撓，可能會考慮讓議會休會，直至10月31日“脫歐”法定期限。



為阻止保守黨籍新首相尋求“無協議脫歐”，工黨領袖傑裡米·科爾賓11日聯合自由民主黨領袖文斯·凱布爾、綠黨前領袖卡羅琳·盧卡斯以及蘇格蘭民族黨和威爾士民族黨的議會領袖伊恩·布萊克福德和莉茲·薩維爾－羅伯茨發起動議，要求掌控25日的下院議程。



保守黨籍議員奧利弗·萊特溫是動議簽署人之一。保守黨籍前檢察總長多米尼克·格裡夫和前保守黨籍獨立議員尼克·博爾斯表示支持動議。



英國廣播公司（BBC）報道，憑借與北愛爾蘭民主統一黨的政治聯盟，保守黨在下院掌握5個議席的優勢。如果所有反對黨議員對動議投下支持票，只要再有3名保守黨籍議員“反水”、予以支持，動議便可通過。



【棋行一著】



在工黨影子內閣“脫歐”事務大臣基爾·斯塔默看來，所有保守黨黨首競選人都沒有提出打破“脫歐”僵局的“可信方案”。



斯塔默11日說，如果下一任保守黨籍首相試圖不經過民眾同意便帶領英國“無協議脫歐”，“下院議員不能作壁上觀”；工黨因而發起動議，以“終結不確定性”，保護英國普通民眾。



他呼籲任何既不同意“無協議脫歐”、也不願議會休會的議員“出於國家利益”投票支持動議。



路透社報道，議會下院今年3月不顧政府反對、利用類似進程通過法案，迫使特雷莎·梅向歐盟尋求延期“脫歐”。



然而，即便下院25日通過阻止“無協議脫歐”的法案，英國也需要獲得歐盟認可才能再度延期“脫歐”。



按照BBC政治新聞記者喬納森·布萊克的說法，工黨方案不是拳擊比賽中的一擊制勝，而是棋局中連續複雜招數的第一步。BBC議會新聞記者丹尼爾·克雷默分析，議會為阻止“無協議脫歐”有不少選項，包括要求政府向歐盟申請延期、對政府發起不信任投票、以動議等形式的政治壓力迫使政府“改變航道”。



【阻擊工黨】



英國新首相最熱門人選約翰遜定於12日發表競選演講，立下如期“脫歐”承諾。他給出的理由是，如果“脫歐”再度延期，工黨有推翻政府並借機上台的風險。



提前發布的演講摘要顯示，約翰遜認為“經過3年並錯過兩個最後期限，我們10月31日必須離開歐盟”；哪怕保守黨“發出一丁點有意拖延的暗示”，都不會有好結果。



“拖延意味著失敗。拖延意味著科爾賓（上台）。緩兵之計會讓我們完蛋。”



英國2016年經全體公民投票決定“脫歐”。由於特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議3次遭議會下院否決，“脫歐”日期兩度延後。特雷莎·梅被迫提前卸任首相並讓出黨首位置，留任首相至下任黨首7月底選出。



路透社報道，約翰遜作為3年前“脫歐”派的代言人，在黨首競爭中一直聲稱只有他才能拯救民意支持率不斷下滑的保守黨，因而贏得不少保守黨議員和普通成員青睞。



不少人認為，約翰遜是有能力領導保守黨在執政9年後再度贏得議會選舉的新首相人選之一。



（來源：新華網）