用改革開大開好地方政府規範舉債融資“前門”

中評社北京6月13日電／為進一步指導有關方面做好貫徹落實工作，中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》（以下稱《通知》）。就此，按照黨中央、國務院文件規定和要求，財政部、發改委、人民銀行、審計署、銀保監會、證監會有關負責人回答了記者提出的問題。



證券日報發表記者包興安文章表示，據有關負責人介紹，《通知》按照堅持疏堵結合、協同配合、突出重點、防控風險、穩定預期的原則，從支持做好專項債券項目融資工作、進一步完善專項債券管理和配套措施、依法合規推進重大公益性項目（以下稱重大項目）融資、加強組織保障等方面，提出了相關工作要求，正面引導地方政府履職盡責，依法合規做好專項債券發行及項目配套融資工作，用改革的方法開大開好地方政府規範舉債融資的“前門”。



一是支持做好專項債券項目融資工作。《通知》提出合理明確金融支持專項債券項目標準，資金支持精准聚焦國家重點領域和重大項目，積極引導金融機構對符合標準的項目提供配套融資支持，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，確保落實專項債券項目和市場化融資項目到期債務償還責任。



二是進一步完善專項債券管理及配套措施。《通知》要求大力做好專項債券項目推介，保障專項債券項目融資與償債能力相匹配，強化信用評級和差別定價，提升地方政府債券發行定價市場化程度，豐富地方政府債券投資群體，合理提高長期專項債券比例，加快專項債券發行使用進度。



三是依法合規推進重大項目融資。《通知》要求支持重大項目市場化融資，合理保障必要在建項目後續融資，多渠道籌集重大項目資本金。



四是加強組織保障。《通知》強調嚴格落實工作責任，加強部門監管合作，推進債券項目公開，建立正向激勵機制，依法合規予以免責，強化跟蹤評估監督。



文章指出，《通知》依據現行法律法規和政策規定，按照市場化改革方向，進一步細化完善專項債券管理及配套措施，從專項債券項目推介、保障項目融資與償債能力相匹配、強化信用評級和差別定價、提升債券發行定價市場化程度、豐富債券投資群體、提高長期專項債券比例、加快債券發行使用進度等方面，提出相關工作要求，既支持做好專項債券發行及項目配套融資工作，又推動地方政府債券沿著市場化改革方向發展，實現讓市場在金融資源配置中發揮決定性作用。



《通知》依據相關法律和政策規定，在從嚴整治舉債亂象、嚴禁無序舉債搞建設的同時，明確了依法合規推進重大項目、在建項目建設的政策要求，並鼓勵多渠道籌集重大項目資本金，綜合施策進一步支持穩定增加有效投資。一是支持重大項目市場化融資。二是合理保障必要在建項目後續融資。三是多渠道籌集重大項目資本金。



文章表示，按照黨中央、國務院決策部署，財政部加大工作力度，督促指導地方加快新增地方政府債券發行使用工作。2019年1月份-5月份，新增債券累計發行14596億元，其中新增專項債券8598億元；發債規模已占2019年新增地方政府債務限額3.08萬億元的47.4%，發行進度接近一半，超過序時進度。



同時，各地發行的新增債券主要用於在建項目建設，積極支持打贏三大攻堅戰，有力支持國家重大區域發展戰略，著力推進棚戶區改造、自然災害防治體系建設、鐵路、國家高速公路、水利工程、鄉村振興、生態環保、城鎮基礎設施、農業農村基礎設施等方面重大項目建設，穩定投資效果明顯。



有關負責人指出，下一步相關部門將持續督導各地進一步加快債券發行使用進度，帶動有效投資擴大，並發揮對民間投資的撬動作用，促進經濟平穩健康運行。



