全球已有14家央行降息 重回“寬鬆”還有多遠？

中評社北京6月13日電／今年以來，降息已成為全球貨幣政策的焦點。據不完全統計，年初至今，全球已有14家央行實施了降息。先是印度央行打響降息“第一槍”，接著是埃及、格魯吉亞、烏克蘭、馬來西亞、菲律賓等國家跟進；然後，新西蘭、澳大利亞這兩個經濟發達國家也拉開降息序幕。



新京報發表財經評論人莫開偉文章表示，14家央行先後降息，已經為全球進入量化寬鬆貨幣政策實施了預熱，為全球央行普遍降息奏響了前奏。在14家央行降息的帶動下，可能會有更多央行陸續跟進，全球降息的潮水已經湧至全球貨幣總閘門之前，只等開關啟動，汹湧的貨幣之水就將彌漫全球市場。



14家央行降息的原因大同小異，經濟普遍面臨下行壓力，面對經濟增長放緩，為刺激經濟增長不得不採取降息，以迎接刺激貨幣需求增長的量化寬鬆貨幣政策的到來。當前全球貿易受制於各種人為貿易壁壘，貿易額呈下滑態勢，這也給世界各國的經濟帶來了較大麻煩。各國為求經濟自保，在沒有特別有效的手段刺激經濟增長的前提下，不得不把目光盯住貨幣政策，試圖通過降息進一步降低實體企業的融資成本，以激活經濟活力，為各國經濟增長擺脫當前的“陷阱”積蓄能量。



文章分析，現在很多人最關心的是，在14家央行降息後，是否還有其他大的經濟體央行會跟進降息？若暫時沒有大的經濟體央行跟進降息，那就說明全球貨幣政策只是剛剛進入“升溫期”，還遠未達到“高溫”甚至“沸點”的境地，全面發酵的時間還會有所延長。如果有大的經濟體，如美國、英國、日本、法國、德國等央行跟進降息的話，意味著全球將重新進入量化寬鬆的“貨幣泛濫”時代。



作為世界第一大經濟體，美國的央行是否會降息呢？回答應該是肯定的。在6月4日召開的美聯儲芝加哥貨幣政策溝通會議上，美聯儲主席鮑威樂雖然沒有就美聯儲是否降息進行明確表態，但目前美國的經濟局勢又迫使美聯儲不得不進行降息的準備。一方面，美元指數遭遇重挫，3個月和10年期美債收益率也繼續倒掛，核心通脹率在過去12個月小幅低於2%，也低於預期；另一方面，失業率低企，美國發動的全球貿易戰導致美國企業訂單下滑，製造業指數陷入萎縮區間，如果再“死扛”下去不降息，可能會導致美國經濟數據進一步向低谷滑落，甚至會引發民眾對美聯儲貨幣政策的不滿，更有可能引發美國國內經濟危機，危及社會穩定，帶來更大的政治壓力。所以，大部分機構預測，最快可能在二季度末、慢則在今年三季度或四季度，美聯儲就有降息的可能。



而且，從2019年世界經濟增長情況來看，也都不太樂觀。日本GDP為0.8%，英國GDP為1.8%，法國GDP為1.1%，整個歐盟的經濟增速是1.5%，歐元區19國整體是1.2%，這些國家如果遇到美國央行降息，都有可能採取降息貨幣政策以應對。



文章指出，14家央行降息已經奏響全球量化寬鬆貨幣政策的樂章，未來可能會有更多國家加入降息行列。該來的遲早要來，既然無法回避，那就只能做好準備，迎難而上。





