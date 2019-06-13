加大逆周期調節：專項債可做重大項目資本金

中評社北京6月13日電／加大逆周期調節力度，國家再出新政策：允許將部分地方政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金。



“這改變了以前地方政府專項債券不能做資本金的規定，是管理制度是一大突破。有助於加大重點區域重大項目的政府投資力度，保持經濟增長在合理區間。”中財-鵬元地方財政投融資研究所執行所長溫來成對第一財經分析。



第一財經發表記者陳益刊述評文章介紹，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，要求加大逆周期調節力度，更好發揮地方政府專項債券(以下簡稱專項債券)的重要作用，著力加大對重點領域和薄弱環節的支持力度，增加有效投資、優化經濟結構、穩定總需求，保持經濟持續健康發展。



財政部、發展改革委、人民銀行、審計署、銀保監會、證監會有關負責人10日在答記者問中表示，堅持疏堵並重，把“開大前門”和“嚴堵後門”協調起來，在嚴格控制地方政府隱性債務、堅決遏制隱性債務增量、堅決不走無序舉債搞建設之路的同時，鼓勵依法依規通過市場化融資解決項目資金來源。



中央財經大學公共財政與政策研究院院長喬寶雲告訴第一財經記者，專項債可做項目資本金有比較嚴格的限制條件，比如必須對應到重點領域的具體項目，不能作為各類股權基金的資金來源防止過多加杠杆，存在隱性債務的融資平台公司也不適用專項債做資本金的政策。這要求在執行專項債轉資本金的政策中，務必要兼顧穩增長和防風險，尋找一個平衡。



有助於撬動有效投資



文章稱，投資項目資本金制度形成於上世紀90年代，是指在投資項目總投資中，由投資者認繳的出資額，對投資項目來說是非債務性資金。



金永祥介紹，目前行業不同資本金比例有所不同，大概在20%~30%之間。資本金到位是進一步利用其它資金實施項目的前提，如何盤活專項債對投資的拉動作用非常關鍵。



在一些專家看來，《通知》內有兩大令人關注的兩大亮點：一是允許將專項債作為符合條件的重大項目資本金，二是明確了專項債項目中市場化融資支持的項目標準。



六部委的答記者問中解讀《通知》時表示，在從嚴整治舉債亂象、嚴禁無序舉債搞建設的同時，明確了依法合規推進重大項目、在建項目建設的政策要求，並鼓勵多渠道籌集重大項目資本金，綜合施策進一步支持穩定增加有效投資。



根據《通知》，對專項債券支持、符合中央重大決策部署、具有較大示範帶動效應的重大項目，主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目，允許將部分專項債券作為一定比例的項目資本金，但不得超越項目收益實際水平過度融資。



大岳咨詢董事長金永祥告訴第一財經，專項債可做資本金的確可以增加政府有效投資資金來源，有利於穩增長。



“國家此次允許了部分專項債可以作為資本金，是一大制度創新，目的是為了進一步穩增長。”喬寶雲也分析。



今年地方政府新增的專項債總規模約2.15萬億元，前四個月已經發行了約7300億元專項債。此前市場預計，到今年9月底前或將全部發完。



溫來成認為，這次專項債可以做資本金，可以一定程度上解決資本金難題，再加上市場化融資支持專項債項目，這會加快重大政府投資項目推動，起到穩投資的效果。



國家統計局數據顯示，今年1—4月份，基礎設施投資同比增長4.4%，增速與一季度持平，比去年全年加快0.6個百分點。上海財經大學鄭春榮教授告訴第一財經，專項債可做項目資本金能擴大了可用資金量，有利於現有項目的推進。



除此之外，《通知》還合理明確金融支持專項債券項目標準。

