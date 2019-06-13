港股4連升斷纜　27000恐難守

港股昨一度瀉567點，成交僅773億元。 中評社香港6月13日電／美國多名官員認為中美能達成貿易協議的機會下降，貿易戰暫難望解決，加上內地通脹率上升，令港股連升4日後斷纜，昨日大市顯著大調整。恒指在低開186點後跌幅擴大，最多跌過567點，全日收報27，308點，跌480點或1.7%，成交額僅773億元，藍籌股亦近全線下跌。高銀金融（0530）決定“撻訂”，放棄啟德商業地王，該股雖然無升跌，但本地地產股全線受壓。



香港文匯報報道，訊匯證券行政總裁沈振盈指出，中美貿易戰難見和解機會，全球經濟下滑跡象勢必愈來愈明顯，以現時港股估值及股價水平，只反映了部分負面情況，後市再跌的空間仍然頗大。他相信，恒指將失守27，000點關口，形勢繼續讓人憂慮。



聚焦月內兩重要日子



他表示，6月兩個重要的日子，就是6月20日的聯儲局議息會議，以及6月28日展開的G20會議，此兩個日子對股市影響非常重大，因涉及美國往後的利率政策，以及中美貿易戰有否轉機。他料在這兩個日子前，大市走勢也會輾轉向下。



美國商務部長昨日稱G20峰會可為貿易協議的落實鋪路，但預料不會達成最終協議，同時，中國外交部堅稱“不怕打貿易戰，將奉陪到底。”市場認為中美短期達成貿易協議的機會不大，國指也跌1.2%報10，494點。



地王撻訂拖地產股



重磅股偏軟，友邦（1299）跌2.6%，騰訊（0700）跌2.1%，加上匯控（0005）跌1.2%，都是令大市大跌的主力。市場焦點為高銀金融決定撻訂，放棄啟德商業地王，該股雖然無升跌，但本地地產股全線受壓，九倉置業（1997）大跌5.2%，新世界（0017）跌4.8%，新地（0016）跌3.1%，信置（0083）跌3.1%，恒地（0012）跌2.4%，恒隆（0101）跌2.3%，長實（1113）亦跌1.7%。



舜宇（2382）5月份手機鏡頭出貨量按年雖增38.7%，但按月跌5.8%，該股急挫6%，為表現最差藍籌。其他手機股也向下，瑞聲（2018）跌3.4%，丘鈦（1478）跌5.8%。



手機股捱沽 汽車股挫



乘聯會公佈，內地5月狹義乘用車銷量按年下跌12.5%，加上中汽協公佈，5月份乘用車銷量按年跌17.4%，數據使吉利（0175）跌2.9%，長汽（2333）跌1.5%。個別股份方面，壹傳媒（0282）急升31%報0.32元。