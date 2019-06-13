太熱門！韓國瑜雲林台中造勢攤位全滿

“國瑜夜市”集合政治集會與攤販市集，是全台首創的韓流特色。（中評社 資料照） 中評社高雄6月13日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜本月15日、22日將分別在雲林人文公園、台中老虎城兩地舉辦第三及第四場造勢大會。造勢調性不僅延續過去“政治集會＋攤販市集”的概念，雲林場150個攤位及台中場200個攤位規劃已全數被搶光。這讓攤位策劃者杏仁哥（吳育全）傷透腦筋，因為報名人數實在太過踴躍。



據了解，韓國瑜造勢場合的攤販規劃為杏仁哥，每位想參加的攤販必須先報名，並繳交新台幣1500元的場地租借費及清潔費。這些攤商為了挺韓，更為搶食韓流人氣與買氣，爭相報名。



韓國瑜15日將以“雲林女婿”身份回到雲林造勢，力挺韓國瑜參選2020的青年後援會，昨日也在雲林成軍，15日當天將由這群“青年韓家軍”陪同韓大進場。策劃雲林場次的總召陳品宏本身是韓粉，同時也是雲林縣縣長張麗善的秘書，目前雲林青年軍已有200多人報名參加，雲林場次有信心可以突破10萬人次以上。



雖然韓國瑜以雲林女婿身份回到雲林造勢，但韓還是擁有地緣優勢，包含韓國瑜妻子李佳芬胞弟、現任國民黨雲林縣議員李明哲等人也會到場相挺。



而22日的台中場次，原本規劃在台中老虎城舉辦，但因現場報名的攤販人數太多，策劃台中場次的挺韓大將陳清茂等人似乎還在尋找更大、更適合的場地。